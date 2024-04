MotoGP | Aragon ospiterà il Motomondiale fino al 2026

GP Aragon MotoGP – Il Motorland di Aragon ospiterà la MotoGP per i prossimi tre anni. L’intesa tra il governo di Aragona e Dorna per il triennio 2024-2026 è stata stretta martedì dal ministro dell’Ambiente e del Turismo, nonché presidente di Motorland, Manuel Blasco, e dal CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

Il precedente accordo firmato nel 2022, prevedeva che Aragon avrebbe ospitato tre Gran Premi in cinque anni. Nel 2023 la MotoGP non ha corso al Motorland, lasciando spazio a soli due appuntamenti dal 2024 al 2026. Con la spinta del governo regionale per rivitalizzare e promuovere il circuito di Aragon, è stato stabilito l’aumento del numero dei GP. Ciò garantirà alla comunità la possibilità di assistere a un Gran Premio della MotoGP in ogni stagione fino al 2026.

Secondo l’analisi dell’Aragon Institute of Development ogni spettatore spende 211,20 Euro al giorno e 463,5 Euro nell’arco dell’intero soggiorno. La cifra comprende le 5.568 persone coinvolte nel paddock, tra le quali piloti, team, organizzatori, commissari e personale, con un soggiorno medio di 5,20 giorni e una spesa media ponderata di circa 93 Euro per alloggio, ristorazione, trasporto e altre spese.

L’impatto economico dovuto alla eco mediatica garantita al Motorland di Aragon dal Gran Premio della MotoGP in tutto il mondo ammonta a 14,9 milioni di Euro.

