MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Indonesia 2024 a Mandalika

MotoGP Gp Indonesia 2024 – Il Motomondiale non si ferma e dopo la seconda gara di Misano torna subito in pista per il Gran Premio d’Indonesia sul circuito di Mandalika.

Sei gare nello spazio di otto settimane decideranno le sorti di questo Mondiale. Si inizia con la prima parte della trasferta asiatica che vedrà i piloti scendere in pista in Indonesia e Giappone.

La caduta nella gara “lunga” della domenica a Misano ha allontanato Pecco Bagnaia dalla vetta. Ora sono 24 i punti di vantaggio di Jorge Martin sul piemontese, un vantaggio ancora colmabile, ma non sono più ammessi errori.

A fare da arbitri e a nutrire qualche speranza di chance iridate ci sono i vincitori delle ultime tre gare “lunghe”, vale a dire Marc Marquez (vincitore ad Aragon e Misano, ndr) ed Enea Bastianini, vincitore domenica scorsa nel Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Una vittoria quella del riminese arrivata con molte polemiche dopo il sorpasso al limite del #23 della Ducati su Martin, con lo spagnolo che si aspettava così come la maggior parte dei suoi colleghi (in primis Marc Marquez ed Aleix Espargarò, ma anche italiani come Luca Marini, ndr) una penalità.

KTM proverà ad intromettersi nella lotta per i podio, ma al momento tutte le Ducati sembrano essere su un altro “gradino”. Honda ancora indietro, mentre la Yamaha con Fabio Quartararo ha fatto vedere a Misano di poter inserirsi nella Q2 e nella Top Six, sfuggita a Misano 2 per l’esaurimento del carburante all’ultima curva.

Meteo Gp Indonesia

Il meteo è imprevedibile, ma per il momento le previsioni danno tempo variabile con possibilità di qualche scroscio di pioggia venerdì e sabato, mentre è previsto sole alla domenica.

Info Gp Indonesia

Il circuito di Mandalika misura 4.3 chilometri, conta 6 curve a sinistra e 11 a destra. La gara del 2022 sarà il debutto ufficiale del circuito indonesiano per il Motomondiale. Su questo tracciato, lo scorso anno Jorge Martin vinse la gara Sprint, mentre la gara della domenica andò a Pecco Bagnaia.

Orari Gp Indonesia MotoGP 2024

Venerdì 27 settembre

Prove 1 Moto3 03:00-03:35

Prove 1 Moto2 03:50-04:30

Prove Libere 1 MotoGP 04:45-05:30

Prove 2 Moto3 07:15-07:50

Prove 2 Moto2 08:05-08:45

Prove MotoGP 09:00-10:00

Sabato 28 settembre

Prove 3 Moto3 02:40-03:10

Prove 3 Moto2 03:25-03:55

Prove Libere 2 MotoGP 04:10-04:40

Q1 MotoGP 04:50-05:05

Q2 MotoGP 05:15-05:30

Q1 Moto3 06:50-07:05

Q2 Moto3 07:15-07:30

Q1 Moto2 07:45-08:00

Q2 Moto2 08:10-08:25

Sprint Race MotoGP 09:00

Domenica 29 settembre

Warm Up MotoGP 04:40-04:50

Gara Moto3 06:00

Gara Moto2 07:15

Gara MotoGP 09:00

Dove vedere il Gp Indonesia MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Orari Gp Indonesia MotoGP 2024 Domenica 29 settembre TV8

Gara Moto3 09:00

Gara Moto2 10:20

Gara MotoGP 12:00

4.2/5 - (10 votes)