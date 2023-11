MotoGP | Gp Valencia Gara, Quartararo: “Stagione difficile”

MotoGP GP Valencia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha vissuto una difficile giornata a Valencia, dove si è corsa l’ultima gara della MotoGP 2023.

Il pilota della Yamaha ha dovuto saltare il warm-up a causa della febbre alta ed ha poi stretto i denti chiudendo 11esimo l’ultima gara della stagione. Ecco cosa ha detto “El Diablo” che martedì sarà in pista con il prototipo della nuova Yamaha M1.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Valencia MotoGP 2023

“Ieri mattina stavo già male, ma con qualche medicinale stavo meglio. Penso di aver dormito quattro ore nelle ultime 48, ecco perché sembro così stanco. Stamattina ero piuttosto malato, e lo sono ancora, ma volevamo fare del nostro meglio per la gara, e questo è quello che abbiamo fatto. Il 2023 è stato un anno difficile, ricco di esperienza. Speriamo che il prossimo anno sia migliore e che saremo in grado di lottare per risultati migliori.”