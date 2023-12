MotoGP | Ufficiale la data della presentazione del Team Gresini con i fratelli Marquez

MotoGP Ducati Gresini – Il Team Gresini che disputerà la MotoGP con i fratelli Alex e Marc Marquez sarà presentato il prossimo 20 gennaio 2024 al Cocoricò di Riccione.

L’otto volte iridato sarà un pilota Honda fino al 1 gennaio 2024, mentre la presentazione avverrà qualche settimana dopo. L’evento vedrà la presentazione di Alex Marquez, alla sua seconda stagione con Gresini, e del nuovo acquisto Marc Marquez, che affronterà il suo primo anno in sella alla Ducati.

Dopo gli ultimi difficili anni in Honda, l’otto volte iridato ha scelto la moto migliore (anche se sarà una Desmosedici GP 23) per tornare ai vertici e lottare per il Mondiale.

Per puntare al nono titolo ha scelto il Gresini Racing, un team che negli ultimi anni è cresciuto molto grazie allo sviluppo delle moto e dei piloti.

Nel box avrà accanto a se il fratello Alex, con cui aveva condiviso nel 2020 il box del Repsol Honda Team. Nell’unico test di sino ad ora disputato a Valencia, l’otto volte iridato si è subito dimostrato velocissimo.

Prossimo appuntamento in pista a Sepang, martedì 6 febbraio, dove ci saranno tutti i partecipanti della MotoGP 2024.

