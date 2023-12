MotoGP | Bagnaia: “Marc Marquez in Ducati? Non ci penso, ora vado in vacanza”

MotoGP – Pecco Bagnaia difenderà per la seconda volta nella prossima stagione il Titolo di Campione del Mondo della MotoGP, massima espressione della tecnologia motociclistica.

Il pilota piemontese in un’intervista rilasciata al “La Stampa” ha parlato del Mondiale vinto, della responsabilità di avere il #1 sulla carena, della caduta di Barcellona e dell’arrivo di Marc Marquez in Ducati.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia MotoGP 2023

“”Vincerne due di fila è stato fantastico, ti porta a un livello più alto, e non devo fermarmi qui, devo continuare a crederci e cercare di fare sempre meglio. E, in effetti, sono ancora più felice dell’anno scorso. Ora mi sento molto stanco. Non mi piace che debba finire sempre così, ma succede. Essere in fondo ti aiuta a dare il massimo e a imparare.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Responsabilità #1 in Carena MotoGP

“Dovrebbe essere obbligatorio avere il #1 per chi vince la coppa più prestigiosa della classe regina perché è per pochi. E’ vero, però, che dà molta responsabilità e si vede. Devi sempre dimostrare di essere all’altezza del compito.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Caduta Barcellona MotoGP 2023

“La gente poteva pensare che stessi cercando scuse, quindi ho preferito non dirlo a nessuno e farmi gli affari miei. Alla fine è andata bene, quindi non c’è bisogno di approfondire l’argomento. Tuttavia, posso assicurarvi che non è stato un periodo facile. È successo tutto in un attimo, ma mi ci è voluto molto tempo per riprendermi, dal punto di vista sportivo. Tuttavia, umanamente parlando, sono stato in grado di tornare immediatamente alla normalità.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Arrivo Marc Marquez in Ducati MotoGP

“Marc Marquez? Non voglio pensarci in questo momento, vado in vacanza.”

