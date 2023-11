MotoGP | Test Valencia, Bagnaia: “Bene la nuova Desmosedici. Marquez? Si divertirà con la Ducati”

MotoGP GP Valencia Ducati – Il due volte Campione del Mondo della MotoGP Pecco Bagnaia si è detto soddisfatto della nuova Desmosedici provata nei test IRTA di Valencia.

Il #1 della Ducati ha trovato la nuova moto migliorata e soprattutto non ha perso i punti di forza rispetto alla “vecchia” Desmosedici 2023. Ecco cosa ha detto il pilota di Chivasso che ha chiuso il test con l’undicesimo tempo, ma senza fare il time-attack.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Test Valencia MotoGP

“Sono soddisfatto del test che abbiamo chiuso al meglio nonostante le condizioni non fossero ottimali, visto il forte vento. Ducati ha lavorato bene e ha portato un nuovo motore che va almeno come il ‘vecchio’ e che in certe aree è migliorato e questo è fantastico. Sono le aree dove avevo chiesto qualcosa di diverso, non c’era miglior modo di andare in vacanza. Questo test era fondamentale, erano due anno che ripartivamo con il dubbio sulla moto nuova. Nel 2021 perchè a Jerez c’erano condizioni eccezionali e qualsiasi cosa provavi andava benissimo, poi invece a febbraio era stato un disastro e poi lo scorso anno non eravamo convinti di tante cose e in Malesia avevamo dovuto fare un gran lavoro. La moto nuova è molto simile alla ‘vecchia’ e in alcune parti è meglio, sono molto contento.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Nuova Regola Concessioni Test Valencia MotoGP

“Ho visto che Ducati avrà meno test, nessuna wild-card e meno gomme per i test. Per quanto riguarda lo sviluppo dell’aerodinamica anche quest’anno ne avevamo solo uno. Io faccio il pilota e faccio il massimo, sicuramente i tecnici saranno meno contenti di me. La differenza la possono fare il numero di gomme nei test ma credo siano abbastanza. Secondo me le concessioni dovrebbero essere uguali per tutti i Team che hanno vinto oppure ottenuto dei risultati. Aprilia ha vinto delle gare, la KTM era competitiva. E’ logico che vadano ad Honda e Yamaha.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Debutto Marc Marquez Ducati Test Valencia MotoGP

“Quando ho saputo che sarebbe venuto in Ducati avevo detto che nei test avrebbe fatto il miglior tempo, non ho sbagliato di molto. Secondo me si divertirà con la nostra moto.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Vittoria Titolo Test Valencia MotoGP

“Il lunedì dopo il titolo è stato un giorno di godimento totale. E’ stato bello già domenica sera, ma lunedì me lo sono preso di totale relax ed è stato fantastico.”

