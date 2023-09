MotoGP | Test Misano, Marc Marquez: “La Honda 2024 ha gli stessi problemi”

Test Misano Repsol Honda Team – Marc Marquez non ha fatto molti giri di parole sulle sue impressioni dopo aver provato la RC213V del prossimo anno. Il pilota spagnolo, ai microfoni di Antonio Boselli non è sembrato affatto soddisfatto, ammettendo che c’è ancora molto lavoro da fare. Ricordiamo che questo test sarà fondamentale per il Campione di Cervera che dovrà decidere se rinnovare la fiducia al team giapponese oppure puntare ad una nuova avventura in sella alla Ducati.

Dichiarazioni Marc Marquez su nuova Honda, Test Misano 2023

“La moto 2024 è diversa per la posizione sulla moto ma ci sono gli stessi problemi di quella attuale. La modalità di fare il lap time è diversa ma siamo ancora lontani da quello che vogliamo. La Honda ha portato qui nuova gente con idee nuove ed è importante, è venuto un ingegnere della F1 che lavora in Sakura, sembra che cambierà anche il project leader ma non è ancora deciso. Devo fare questo test, valutare e decidere bene per il mio futuro”