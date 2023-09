MotoGP | Test Misano: Marini chiude al comando, Honda delude

Test MotoGP Misano 2023 – Si è conclusa da poco la giornata di test IRTA MotoGP sul circuito di Misano, teatro della gara vinta ieri da Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Per alcuni piloti è stata la giornata delle conferme in positivo, per altri invece le novità promesse per la prossima stagione, hanno deluso le aspettative. In particolare sul fronte Honda, sia Marc Marquez che Joan Mir non sono stati affatto soddisfatti da quanto portato dal team giapponese. Intervistato dai media, Marquez ha ammesso che c’è ancora molto lavoro da fare, confermando inoltre che ci sono diverse opzioni per il futuro e che deciderà nelle prossime settimane.

That's the end of lunch pic.twitter.com/6FPj8HID1A — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) September 11, 2023

Per quanto riguarda gli altri team, Fabio Quartararo ha provato il nuovo motore Yamaha aggiornato e una nuova carena. Aprilia e KTM si sono concentrati sul lavoro con i telai. Non ci sono state grosse novità invece per Ducati che oggi non ha visto in pista Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, che reduci dagli infortuni a Barcellona hanno preferito riposare in vista delle prossime gare asiatiche che saranno piuttosto impegnative e ravvicinate.

Tornando alla giornata odierna, a chiudere davanti a tutti, è stato Luca Marini (Mooney VR46), autore del miglior tempo in 1:30.602 che ha preceduto Maverick Vinales (Aprilia Racing) e Brad Binder (KTM Factory). Quarto tempo per la Ducati Pramac di Jorge Martin, seguito dalla KTM Factory di Jack Miller e dalla Yamaha di Fabio Quartararo.

In settima posizione, l’Aprilia RNF di Miguel Oliveira, davanti all’altra Yamaha di Franco Morbidelli. A chiudere la TOP 10 dei tempi: la Ducati Gresini di Alex Marquez e l’Aprilia RNF di Raul Fernandez.