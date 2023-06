MotoGP | Gp Assen, Marc Marquez: “Voglio mettermi alle spalle il Sachsenring”

GP Olanda Assen MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez dopo le tante cadute al Sachsenring, l’ultima nel warm up decisiva per fargli saltare la gara, torna in pista ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa della MotoGP 2023.

Marquez ha vinto la gara di Assen per due volte nella classe regina e solo una volta è salito dal podio, nel 2021. Come compagno di squadra avrà Iker Lecuona che salirà per la seconda volta in stagione in sella alla RC213V, al posto dell’infortunato Joan Mir.

Lecuona ha fatto il suo debutto con il Repsol Honda Team al round spagnolo all’inizio dell’anno, mettendo insieme un weekend costante e finendo sia la Sprint Race che il Gran Premio. Nel 2022, il ventitreenne ha ottenuto il suo primo podio nel WorldSBK sul circuito olandese.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Olanda Assen

“Arrivo ad Assen con l’obiettivo di mettere alle spalle il difficile weekend in Germania. Abbiamo un’ultima gara prima della pausa estiva e l’obiettivo è raccogliere molti dati utili per gli ingegneri in modo che possano lavorare durante queste prossime settimane. Questo è il nostro focus per il weekend, dobbiamo rimanere calmi e affrontare il weekend con un piano chiaro.”

Dichiarazioni Iker Lecuona Preview GP Olanda Assen

“Prima di tutto, voglio augurare a Joan il meglio per il suo recupero. Sono entusiasta di riunirmi di nuovo alla squadra, è un vero onore. Assen è un circuito che mi piace, ho ottenuto lì il mio primo podio in WorldSBK, quindi spero di poter avere un altro buon weekend come a Jerez. Sto ancora recuperando un po’ dopo la caduta a Misano, quindi sarà anche una buona prova fisica. Andiamo a correre!”

