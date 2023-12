MotoGP | Quartararo: “Vorrei meno Sprint Race”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha vissuto una stagione 2023 veramente difficile, la sua Yamaha M1 non è mai stata competitiva e alla fine ha chiuso lontanissimo dalla vetta e senza vittorie.

“El Diablo” così come riportato da Speedweek.com ha avuto meno stress rispetto a quando lottava per il titolo, ma ha comunque bocciato la nuova formula della Sprint Race.

Lo schieramento è diviso, c’è chi come Jorge Martin è un vero e proprio fan della gara corta e chi come il francese è contro, per arrivare ad una riduzione del numero delle gare sprint servirebbe una decisione unanime o una votazione a maggioranza. Ecco cosa ha detto il #20 della casa dei Tre Diapason.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Stagione MotoGP 2023

“Se devo essere onesto, gli ultimi tre o quattro anni sono stati molto più stressanti rispetto al 2023. Quando sei al 1° e al 2° posto lo stress è molto maggiore. Ora non c’era nulla in gioco, ho solo cercato di fare del mio meglio e ottenere il miglior risultato possibile. Certo, sei sempre un po’ nervoso prima e all’inizio, ma sapevo anche che un brutto risultato non mi avrebbe cambiato la vita. Ecco perché non credo di essere la persona giusta per fare la domanda sullo stress extra” – ha detto il francese, che non è riuscito ad andare oltre il 10° posto nel Campionato del Mondo nel 2023.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo Possibile Riduzione Gare Sprint MotoGP

“E’ stata una stagione difficile con le gare Sprint e non penso che sia necessario farle ad ogni fine settimana. Ci sono stati più infortuni ed è un grosso problema. Credo che lo sport sia già pericoloso, come pilota, posso assicurarvi che a volte ci si stanca molto di più nelle gare Sprint che nei GP della domenica. Fisicamente, le moto stanno diventando sempre più impegnative. Non credo che abbiamo bisogno di uno sprint ad ogni Gran Premio. Non sono il tipo che organizza tutto e non conosco l’opinione di tutti i piloti al riguardo, ma personalmente non penso che sia la strada giusta avere una Sprint ad ogni weekend di gara. Fino a quando tutti i piloti non firmeranno un accordo, è difficile ridurle. Con 22 piloti, è normale che non tutti e 22 siano d’accordo: forse 15 sì, ma gli altri no. Sono sicuro che ad alcuni piloti piace lo sprint, ma a molti altri no, quindi cosa vuoi fare? È una situazione piuttosto difficile.”