MotoGP | Ezpeleta: “Dorna in vendita? Possiamo cedere o continuare, nulla è deciso”

Dorna MotoGP – Il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta in un’intervista rilasciata a “Repubblica” non ha smentito la possibilità di una vendita.

Ha però precisato che sente da anni queste voci, ma che Dorna è pronta a cedere o continuare, nulla è deciso. Ha poi parlato dell’arrivo di Marc Marquez in Ducati, Team Gresini.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta CEO Possibilità vendita Dorna

“Confermo le voci di vendita, ma le sento da anni: possiamo cedere o continuare, nulla è deciso, ma il prodotto piace. Marc in Ducati renderà il campionato più equilibrato che mai. La Dorna è pronta a continuare con gli stessi azionisti o a mollare, se vorranno” ha detto Ezpeleta a ‘Repubblica’ – “Confermo le voci di vendita, ma vorrei sapere chi le mette in giro: tutti i i giorni ricevo due-tre telefonate di istituti di credito che mi chiedono se è vero che siamo in vendita, ma le banche non vogliono comprare, si propongono solo come intermediari dell’operazione. Posso dire solo che siamo pronti: con i nostri primi investitori siamo rimasti dal 1998 al 2006: 8 anni. Poi è arrivato Bridgepoint, che ha fatto dei cambiamenti e ne sono passati altri 17. Attualmente circa il 20% di Dorna è di proprietà dei suoi lavoratori, e io ne ho la maggioranza; il 39% è di Bridgepoint; il 38% di un fondo pubblico canadese. Tutto può accadere, in qualsiasi momento, ma non è ancora successo. Di sicuro il prodotto piace e la formula con le Sprint funziona.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“Marquez è un pilota straordinario, e la Ducati una moto incredibile: avranno un campione in più. Sarà un Mondiale entusiasmante, equilibrato come e più di questo appena concluso. Ci sarà la sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ma anche l’apparizione di Marquez in sella a una Ducati e l’arrivo di Pedro Acosta, ma attenzione perché anche Marco Bezzecchi va fortissimo e pure Enea Bastianini. Sarà una grande lotta per il titolo.”

