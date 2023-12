MotoGP | Miller: “Gomme non performanti? Può capitare”

MotoGP KTM – Jack Miller ha vissuto una stagione di alti e bassi, dopo aver lasciato la Ducati l’australiano ha “sposato” il progetto KTM con qualche problema.

Nelle prime fasi del Campionato ha raccolto podi come in Spagna, ma successivamente ha vissuto una fase calante, ritrovando poi qualche risultato a fine stagione, con il Campionato chiuso in 11esima posizione.

In un’intervista rilasciata a Speedweek.com ha parlato delle gomme Michelin che tanto hanno fatto discutere e delle 44 gare che ci saranno nel 2024.

A differenza di Fabio Quartararo, che vorrebbe una riduzione delle gare Sprint, l’australiano è favorevole alle tante gare in programma.

Dichiarazioni Jack Miller Problemi Gomme Michelin MotoGP 2023

“Capisco che a volte un pneumatico funziona peggio di un altro, è così nella vita. Può succedere anche quando compri un’auto o qualsiasi altra cosa. Quando le persone producono manualmente le cose, ci saranno sempre delle differenze.

Ho vissuto un momento molto difficile quando ho perso il campionato del mondo contro Alex Marquez (2014 in Moto3) e per molto tempo ho incolpato molte persone, tranne me stesso. C’è voluto molto tempo per capire che in realtà ero io che avevo perso il campionato e nessun altro. Era colpa mia. Ci sono stati tanti eventi in cui la moto funzionava bene, in cui facevo un buon lavoro, fino a quando non commettevo un errore stupido. In questo mondo a volte è difficile ammettere quando le cose vanno bene. Ma ognuno ha il proprio giorno in cui i pneumatici sono difettosi. A volte si ha fortuna perché succede durante il FP2, altre volte accade durante la gara del GP.”

Dichiarazioni Jack Miller Possibile Riduzione Gare Sprint MotoGP

“Non vengo ad Andorra durante la stagione per sedermi sul mio divano, andare in bicicletta, fare jogging o qualsiasi altra cosa, lo faccio per correre. Questo è ciò che amo e, dal mio punto di vista, più gare facciamo, più velocemente passerà l’anno. Se hai una settimana libera e sei seduto ad Andorra, allora un giro in bicicletta o un allenamento in palestra è il momento clou della tua giornata. Non è divertente, è noioso per noi stranieri. Non fraintendetemi, ho Brad (Binder) lì per esempio ed è bello, ma non è la mia famiglia. Siamo amici, siamo buoni amici, ma ho anche amici che conosco da quando ero bambino, ho la mia famiglia e non vedo l’ora di passare del tempo con loro.”