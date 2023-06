MotoGP | Quartararo, operazione all’alluce riuscita

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo è stato operato al piede sinistro per ridurre la frattura all’alluce. Il pilota della Yamaha si era infortunato in Olanda nei giorni precedenti la gara mentre faceva jogging inciampando in un ostacolo di cemento.

E’ stata la Yamaha a confermare il buon esito dell’operazione attraverso i suoi canali social. Ricordiamo che dopo il podio nella Sprint Race di Assen, era caduto nella gara “lunga” della domenica peggiorando le condizioni del piede.

“I fan possono sentirsi rassicurati: l’intervento di Fabio all’alluce sinistro ha avuto successo! Avrà un buon riposo e tornerà più forte che mai Gli auguriamo tutti una pronta guarigione.”

Fans can feel reassured: @FabioQ20’s surgery on his left big toe was successful! 😮‍💨 He will have a good long rest and come back as strong as ever 💪 We all wish him a speedy recovery 💙 #MonsterYamaha | #MotoGP | #GetWellSoonFabio pic.twitter.com/WzDk0hSfaY

