MotoGP | Gp Assen Gara, Miller: “Finale deludente, ma soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto sulla moto”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 KTM – Caduta per Jack Miller al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda ad Assen, settimo round del mondiale 2023 di MotoGP. Durante le prime tornate di gara, l’australiano è incappato in una caduta in curva 1 che non gli ha permesso di sfruttare al meglio il potenziale della RC16. Restano ad ogni modo le ottime indicazioni del fine settimana e la consapevolezza di avere tra le mani un pacchetto che può giocarsi stabilmente le posizioni di vertice della classifica.

Dichiarazioni Jack Miller Gara Gp Olanda Assen MotoGP 2023

“Non volevo chiudere la prima parte della stagione in questo modo. Ho avuto un buon inizio e mi sentivo abbastanza bene in sella alla moto. Purtroppo ho affondato troppo la frenata in curva 1 e questo, insieme ad un paio di gradi in più rispetto alla norma, mi ha portato alla caduta. Ad ogni modo dobbiamo prendere gli aspetti positivi di questo fine settimana. La moto è andata bene e siamo riusciti a risolvere le vibrazioni di ieri solo con un paio di modifiche. Il punto sulla stagione fin qui è buono e non vedo l’ora di tornare in pista per la seconda parte”.