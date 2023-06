MotoGP | Alex Rins, frattura tibia e perone: “È stata dura ma tornerò più forte”

MotoGP GP Mugello 2023 LCR Honda – Alex Rins dopo la terribile caduta nella Sprint Race del Mugello e la conseguente frattura di tibia e perone della gamba destra, può finalmente tornare a casa.

Il pilota del team LCR Honda, è stato prima operato all’ospedale Careggi di Firenze dove è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico, dove i medici gli hanno applicato un fissatore esterno per stabilizzare la gamba destra e ridurre il gonfiore. E’ seguita una seconda operazione. Il pilota ha voluto ringraziare i Dr. Vila, Dra. Gomez Arrayas e Dr. Sangiovanni.

“Dopo 16 giorni e 2 interventi dopo torniamo a casa! Queste immagini spiegano l’entità dell’incidente e l’incredibile lavoro dei medici. È stata dura ma tornerò più forte fisicamente e mentalmente. Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi presi cura di me!”

