MotoGP | Pol Espargarò: “Se avessi scelto Ducati la mia carriera sarebbe stata diversa”

MotoGP 2023 – Pol Espargarò ha chiuso quest’anno la sua carriera da pilota. Il suo posto nel Team GASGAS Tech3 è stato preso da Pedro Acosta.

Il pilota di Granollers è però rimasto con la KTM di cui sarà collaudatore, con la possibilità di fare qualche wild-card.

L’iridato 2013 della classe Moto2 ha fatto una chiacchierata con Nico Abad sul canale Youtube dove hanno parlato dei temi attuali e del grande cambiamento che Pol ha deciso di fare nella sua vita, allontanandosi dalle competizioni. Ecco cosa ha detto così come riportato da Motosan.es.

Dichiarazioni Pol Espargarò MotoGP 2023

“Guardando alla mia carriera sportiva, penso di essere stato su moto molto difficili da domare. Soprattutto nei miei primi anni in KTM. Ma è per questo che penso che mi apprezzino nel modo in cui lo fanno, perché ho sempre dato tutto. Ho avuto il coraggio di scegliere progetti difficili nel migliore dei casi. Forse ho scelto Honda nel mio momento sportivo migliore, e forse nella fase di apprendimento ho scelto KTM. Se dovessi ripetere la mia carriera agonistica sceglierei la Ducati e le sarebbero andate diversamente. Ma non rimpiango nulla, ho scelto il meglio che pensavo in base al momento ed è questo che mi ha fatto essere qui oggi. Ancora oggi sono e mi sento un pilota. Dovrò salire su una MotoGP almeno una volta al mese. Farò test e Wild Card, non so ancora dove e quante perché dobbiamo fare una riunione per vedere quali sono i circuiti migliori. E nel caso, spero di no, che qualcuno si faccia male, dovrò sostituirlo. Quindi devo essere un pilota.”

Dichiarazioni Pol Espargarò Caduta Portimao MotoGP 2023

“Il lato sinistro del mio corpo non è buono come vorrei. Mi sono rimaste alcune conseguenze, soprattutto nella zona scapolare dove si muovono i rotatori. Ho perso un bel po’ di forza, più del 60%. Dopo l’incidente non sono riuscito nemmeno a raccogliere un bicchiere perché mi è caduto, ma spero che a breve termine possa recuperare tutto. Ma oggi devo affrontare ogni tappa con energia, gioia e desiderio. Non solo sarò un tester, ma farò più cose. Ho avuto l’opportunità di stare qui per molti anni, che è la parte davvero difficile. Ho avuto un sacco di ‘bastoni’ tra le ruote, ma fa parte del nostro lavoro. Molte volte non dipende da te. Sulla moto ci sono tanti momenti. Ci sono momenti in cui si affrontano rischi molto grandi. In molte occasioni ci si rende conto della follia a cui siamo esposti. Non ho avuto paura sulla moto, perché non si può avere paura di guidare una MotoGP. Ma non puoi pensare che quello che stai facendo sia pericoloso, perché tutto si traduce in tempo e un decimo è cruciale qui.”

Dichiarazioni Pol Espargarò Momenti Migliori Carriera

“C’è stato un momento, a Silverstone in Moto2. Era il secondo anno di Moto2, dove arrivai secondo. Marc Marquez ha vinto il Campionato del Mondo e ho lottato con lui quasi fino alla fine. Quell’anno è stato spettacolare, mi sono divertito tantissimo. Ho fatto praticamente tutte le pole della stagione. A Silverstone sono uscito ed è venuto mio fratello. Prima di fare il giro ho detto “lo faccio”, e l’ho fatto. Quella sensazione di avere tutto sotto controllo è spettacolare.”

4.6/5 - (40 votes)