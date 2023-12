MotoGP | Francesco Guidotti: “Siamo sulla buona strada, ma non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi”

MotoGP KTM 2023 – Francesco Guidotti, Team Manager KTM, ha fatto il bilancio della stagione 2023, da poco conclusa.

L’ex Team Manager Ducati Pramac ha parlato dei progressi della casa austriaca, arrivati anche grazie al lavoro dei collaudatori Dani Pedrosa e Jonas Folger. Ecco cosa ha detto Guidotti ai microfoni del sito ufficiale della MotoGP.

In Campionato non è arrivata la vittoria nella gara “lunga” ma Brad Binder ha chiuso il Campionato in quarta posizione e Jack Miller (che ha avuto più alti e bassi rispetto al sud-africano, ndr) ha chiuso 11esimo.

Dichiarazioni Francesco Guidotti Bilancio KTM MotoGP 2023

“Il modo in cui siamo organizzati ora è molto meglio rispetto a prima. Anche nel test team stanno facendo un ottimo lavoro e possiamo vedere i risultati di Dani (Pedrosa) quando ha gareggiato come wildcard. Anche Jonas (Folger) ha sostituito un pilota ufficiale per alcune gare. Dagli ingegneri ai tecnici, ai meccanici, tutti sono impegnati al massimo. Nel complesso siamo davvero soddisfatti di ogni area che abbiamo toccato. Naturalmente l’obiettivo non è ancora stato raggiunto. C’è ancora un po’ di gap da recuperare, ma penso che siamo sulla buona strada.”

