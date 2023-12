MotoGP | Pit Beirer scagiona Michelin: “La colpa è della troppa aerodinamica”

MotoGP KTM 2023 – Le gomme Michelin e la questione pressione con le relative penalità hanno tenuto a lungo banco nel paddock della MotoGP 2023.

In difesa della casa francese, fornitore unico di pneumatici per la Top Class, è intervenuto il direttore sportivo di KTM Pit Beirer, che mette sotto accusa la troppa aerodinamica delle moderne MotoGP.

Non è ancora chiaro se dalla prossima stagione sin dalla prima penalità arriverà la squalifica, un qualcosa che va chiarito quanto prima per non iniziare il Campionato con il dubbio pressione gomme, che tanto ha fatto discutere.

Dichiarazioni Pit Beirer direttore sportivo KTM Pressione Pneumatici Michelin MotoGP 2023

“Il problema della pressione delle gomme non ha nulla a che fare con le specifiche del costruttore perché Michelin fornisce pneumatici brillanti alla MotoGP – ha detto Beirer così come riportato da Speedweek.com – Devi pensare al sovraccarico di una gomma anteriore della MotoGP quando il pilota è a 350 km/h, la ruota posteriore è in aria e puoi ancora girare la moto. Quello che abbiamo in termini di mescole, strutture e costruzioni in MotoGP è la cosa più brillante che possa esistere nella costruzione di uno pneumatico da competizione. E se il produttore dice che il limite anteriore è di 1,88 bar, non vogliamo scendere al di sotto di quello. Il problema deve essere trovato altrove. Questo ha a che fare con il fatto che abbiamo costruito piccole auto da corsa in termini di aerodinamica, e la finestra in cui l’aria fresca non può più raffreddare le gomme è così grande che quando sei dietro ad un’altra moto, è lì che devi trovare la causa. Questo problema, dibattuto per mesi, è causato dai dispositivi di altezza posteriore che mantengono le moto così basse. Questi dispositivi, in combinazione con i pacchetti aerodinamici, aggravano il problema della pressione degli pneumatici. I regolamenti e le raccomandazioni per la pressione dei pneumatici esistono da quando esistono gli pneumatici. Chiunque abbia un’auto nel garage di casa può vederlo con i propri occhi.”

