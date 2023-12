MotoGP | Bezzecchi: “Un privilegio correre per il Team di Valentino Rossi”

MotoGP Ducati Mooney VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha disputato una grande stagione al suo secondo anno in MotoGP, sempre in sella alla Ducati Desmosedici del Mooney VR46 Racing Team.

Il #72 ha chiuso il Campionato in terza posizione e solo la frattura della clavicola avvenuta durante un allenamento al Ranch, prima del Gran Premio dell’Indonesia, gli ha negato la possibilità di essere protagonista fino a Valencia.

Il “Bez” in un’intervista rilasciata ad Autosport.com ha parlato di Valentino Rossi, Team Owner della squadra. Ricordiamo che il pilota riminese ha rinunciato ad una moto ufficiale nel Team Pramac “accontentandosi” della moto della stagione precedente pur di rimanere nel Team del nove volte iridato.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi su Valentino Rossi MotoGP 2023

“La pressione c’è ma è normale in ogni sport. Quando arrivi a un livello elevato, devi esibirti e affrontare la pressione, e sai che la pressione arriverà prima o poi. Quindi, è normale. Ma sai, sono fortunato perché guido con il team di Vale fin dalla Moto2. Penso che sia più un privilegio che una pressione perché alla fine, Vale ha lavorato con me per molti anni e mi ha aiutato ogni volta. Non è un proprietario di squadra che finge. Vuole che tu vada veloce, ma se stai avendo difficoltà, è il primo che viene ad aiutarti, insieme alla squadra ovviamente. Ma sai, è comunque una squadra satellite. Questo fa la differenza in MotoGP. Quando sei in un team Factory, è un modo diverso di lavorare, è un modo diverso di affrontare le gare, i test, tutto. È normale. Fa parte del lavoro. Rappresenti un marchio e ora rappresento solo una squadra… dico ‘solo una squadra’, ma è anche… (un marchio)”

