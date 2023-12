MotoGP | Pernat: “Marquez? Creerà scompiglio, non l’avrei portato in Ducati”

MotoGP Ducati Gresini – L’arrivo di Marc Marquez in Ducati “sponda” Gresini Continua a far discutere.

Questa volta a parlare a CusanoNews7 nella puntata di ‘TuttoSport’ è stato Carlo Pernat, storico Team Manager del Motomondiale e attualmente Manager di Enea Bastianini e Tony Arbolino, il quale senza mezzi termini ha detto che Marquez creerà scompigli e che lui non l’avrebbe portato in Ducati.

Pernat ha parlato anche della sfortunata stagione di Bastianini, iniziata malissimo con l’infortunio nella Sprint di Portimao (colpito da Luca Marini, ndr) e con all’attivo la sola vittoria di Sepang. Ecco cosa ha detto.

Dichiarazioni Carlo Pernat Marc Marquez Ducati MotoGP

“L’arrivo di Marquez in Ducati è una bomba ad orologeria, se lui si mette a posto come prima, creerà uno scompiglio grosso, non bisogna dimenticarlo. Una mossa che francamente non avrei fatto, perché avendo la politica dei giovani in Ducati, mettere un personaggio così gli equilibri te li cambia.”

Dichiarazioni Carlo Pernat su Stagione Enea Bastianini MotoGP

“Sarà della partita per giocarsi il Mondiale, quest’anno è stato sfortunatissimo. Ora ha una rabbia incredibile dentro, lo aiuterà molto questa nuova moto che abbiamo provato a Valencia, è più adatta anche al suo modo di guidare. Mi aspetto un Enea in lizza per la vittoria finale, dove ci saranno tanti altri nomi, ma lui è uno dei favoriti per giocarsi il Mondiale.”

