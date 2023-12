MotoGP | Da Martin a “Martinator”, la trasformazione del pilota Ducati Pramac

MotoGP 2023 – Il vice-campione del mondo della MotoGP Jorge Martin è stato protagonista di “Martinator, Iron Will”, un documentario prodotto da DAZN e Dorna.

Il pilota del Team Pramac Ducati come riporta Marca.com ha partecipato al red carpet del cinema CINESA di Madrid. Accompagnato da tutta la sua famiglia e dai suoi amici, alcuni di quelli che appaiono nel film: suo padre Angel, sua madre Susana, suo fratello Javier, la sua fidanzata Maria Monfort, il suo manager Albert Valera e il suo preparatore fisico Jorge Echevarria.

Il documentario ripercorre anno per anno la sua carriera con testimonianze di Jorge Aspar Martinez, con cui ha debuttato nel 2015 nel Campionato del Mondo Moto3. Due anni dopo è passato al Team Gresini dove si è laureato Campione del Mondo 2018. Poi infortuni e operazioni mescolati ai grandi successi in pista. Nell’ultima di queste, quella accaduta a Portimao nel 2021, nel suo anno da rookie in MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Bilancio Stagione MotoGP 2023

“Non ho visto il documentario, solo il trailer. Non avrei mai immaginato che mi avrebbero fatto questo. I miei genitori sono stati una roccia infrangibile, meritano tutta la mia ammirazione, sono la base di questo sogno, mio fratello Javier è il mio fan numero uno, ho versato qualche lacrima, la mia ragazza Maria, il suo amore è stato il mio rifugio. Questa non è la fine di un’era, è solo l’inizio. Quest’anno è un momento di verifica della realtà. Abbiamo ancora molto da fare, spero che ci sarà Martinator ancora per un pò. Il mio obiettivo è arrivare a Valencia la domenica non con 14 punti di distacco, ma con un margine per godermela. Devi essere il migliore. Lo sono stato il venerdì e il sabato, ma non la domenica.”

