MotoGP | Martin: “Voglio il titolo, dovrò battere Marquez e Bagnaia”

MotoGP – Jorge Martin ha le idee chiare, il prossimo anno vuole il titolo sfuggito in questa stagione.

Vincitore della Red Bull Rookies Cup nel 2014 e della Moto3 nel 2018, in questa stagione si è arreso a Pecco Bagnaia solo all’ultima gara disputata a Valencia, dove era arrivato con 14 punti di distacco dal piemontese.

Anche il prossimo anno avrà a disposizione una Ducati Factory identica a quella del Team ufficiale, sempre nel Team Pramac di Paolo Campinoti.

Dichiarazioni Jorge Martin MotoGP 2023

“Quello che voglio è vincere. È stato un anno molto lungo. E’ chiaro che se fossi stato veloce dall’inizio, come lo sono stato a Misano, sarebbe stato molto diverso. All’inizio dell’anno è stato più difficile per me trovare quella velocità rispetto alla fine dell’anno, ed è stato allora che ho perso punti. Avevo molta pressione e le conseguenze di andare in svantaggio hanno causato l’errore – ha detto lo spagnolo in un’intervista a EFE così come riportato da Mundo Deportivo – Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Taramasso (per quanto accaduto in Qatar, ndr). Più che altro perchè dalle sue dichiarazioni sembra sia stata colpa della mia guida, ma non è stato così. Dimmi, quale pilota hai visto negli ultimi anni che ha sbandato in partenza sull’asciutto?”

Dichiarazioni Jorge Martin Gare Sprint MotoGP 2023

“La gara sprint è velocità pura. D’altra parte, nella gara di domenica hai molte cose da gestire: le gomme, la benzina. Pecco, da sabato a domenica, probabilmente fa un grande passo. È un punto che devo migliorare per il prossimo anno.”

Dichiarazioni Jorge Martin obbiettivi MotoGP 2024

“La mia volontà e il mio desiderio saranno la stessa cosa. Darò tutto me stesso per fare del mio meglio. Penso che possa migliorare e l’esperienza che ho acquisito quest’anno grazie alle gare ad alta pressione che ho affrontato. Forse in questa stagione non sono stato in grado di gestire certe emozioni ma questo può aiutarmi in futuro. E’ un anno interessante in cui poter competere con Marc (Marquez) e Pecco (Bagnaia). Se riuscirò a batterli, mi affermerò come uno dei migliori piloti della MotoGP.”

Dichiarazioni Jorge Martin Stile Guida Vs Marc Marquez MotoGP 2024

“Sono rimasto sorpreso dallo stile. Non è identico, ci sono cose diverse. Marc ha una curva impressionante. Soprattutto all’ingresso delle curve e sarà un punto in cui dovremo fare uno sforzo. La Ducati è sempre stata più una moto ‘stop and go’, ma Marc ci fa comunque cambiare un po’ quello stile, anche se, in frenata, l’uso del freno posteriore è abbastanza simile.”

