MotoGP | Pedrosa su Marc Marquez in Ducati: “Il suo sorriso non è una buona notizia per la concorrenza”

MotoGP Test Valencia Ducati Gresini – Il tester di lusso della KTM Dani Pedrosa era a Valencia e non si è perso il debutto di Marc Marquez sulla Ducati del Team Gresini.

Il tre volte iridato (125cc 2003, 250cc 2004 e 2005, ndr) ha detto che il sorriso che l’otto volte iridato ha fatto tornando ai box non è una buona notizia per i suoi avversari.

Ha poi parlato del suo ruolo come tester in KTM e dell’arrivo di Pol Espargarò, che ha lasciato il posto a Pedro Acosta, che ha debuttato al Ricardo Tormo sulla RC16 del Team GASGAS. Ecco cosa ha detto Pedrosa.

Dichiarazioni Dani Pedrosa Debutto Marc Marquez Ducati MotoGP

“La prima cosa che abbiamo visto è stato il sorriso dopo la sua prima uscita: non è una buona notizia per la concorrenza! Come tutti, anche io ero qui con la voglia di vederlo in moto e curioso di conoscere le sue prestazioni.”

Dichiarazioni Dani Pedrosa su KTM MotoGP 2024

“Non abbiamo ancora un piano, e anche Pol (Espargarò) sarà nel team. Spero che riusciremo a distribuire alcune delle wild-card perché è un lavoro piuttosto impegnativo prepararle. Ma quest’anno è andata bene e penso che tutti i fan si siano divertiti. Quest’anno è stato importante fare le wild-card a causa del cambio di formato (gara Sprint al sabato e gara “lunga” alla domenica, ndr). Ora dobbiamo vedere quali saranni i nostri obiettivi. Fare solo una wild-card non ha senso. Abbiamo bisogno di qualcosa che vogliamo ottenere.”

Dichiarazioni Dani Pedrosa Debutto Pedro Acosta KTM GASGAS MotoGP

“Ho scambiato qualche parola con Pedro prima del test. Ho solo cercato di dargli qualche consiglio sulle gomme, che sono la cosa più importante all’inizio.”

