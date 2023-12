MotoGP | Lucio Cecchinello: “Bagnaia graziato a Barcellona, poi ha fatto qualcosa di incredibile”

MotoGP – Lucio Cecchinello, Team Owner LCR, è stato ospite della puntata di ‘TuttoSport’ su Radio Cusano Campus.

L’ex pilota ha raccontato il Campionato della sua squadra vissuto tra alti e bassi ed ha parlato anche di Pecco Bagnaia, che si è confermato per il secondo anno consecutivo Campione del Mondo della MotoGP e di Ducati, Aprilia e KTM.

Dichiarazioni Lucio Cecchinello Lotta Titolo Bagnaia Vs Martin

“Il campionato 2023 è stato bellissimo perché si è vista una lotta fino all’ultimo GP – esordisce il Team Manager LCR a proposito della stagione – peccato solo per la caduta di Martin, perché sarebbe stato bello che vincesse il nostro italiano Bagnaia magari con la lotta fino all’ultimo giro. Complimenti alla Ducati e al due volte campione del Mondo che senza qualche caduta di troppo poteva chiudere prima il discorso per il titolo.”

Dichiarazioni Lucio Cecchinello Bilancio Team LCR MotoGP 2023

“Soddisfatto del mio team? Direi di no, ma di certo siamo orgogliosi del lavoro fatto con Alex Rins durante i test invernali. Con un lavoro certosino siamo riusciti ad Austin a riportare la Honda (dopo 3 anni di digiuno) a vincere un Gran Premio. Purtroppo per il resto la stagione è stata un calvario: dopo due settimane nel Mugello è arrivata per lui la frattura pluriframmentaria di tibia e perone, privandoci del nostro pilota di punta. Dopo aver toccato il cielo con un dito in America, con questo intoppo è diventato un anno amaro di soddisfazioni.”

Dichiarazioni Lucio Cecchinello Genio Ducati, Aprilia, KTM MotoGP 2023

“C’è stato un eccellente lavoro frutto del genio della Ducati, dell’Aprilia, sicuramente da un grande impegno di KTM e, forse, le case giapponesi si sono un po’ sedute sugli allori. Se fino al 2020 dominavano quasi tutte le categorie si sono, poi, trovate un po’ sopraffatte. La pandemia ha avuto un suo peso: all’epoca gli ingegneri orientali non potevano viaggiare negli ultimi due anni mentre quelli europei erano più attivi sui campi di gara. Credo che anche questo sia stato un elemento di questa discesa delle case giapponesi. La Honda si sta organizzando per tornare in alto. Ducati, in primis, e anche Aprilia, hanno avuto il merito di introdurre nel mondo della Moto GP nuove tecnologie che hanno portato delle migliorie sull’efficienza aerodinamica, sulla velocità in curva – qui Cecchinello a proposito dell’ultima fase della Moto GP – E poi i cosiddetti abbassatori per migliorare la moto in curva e un grande impegno sulle prestazioni del motore hanno permesso a queste case di sopravanzare.”

Dichiarazioni Lucio Cecchinello Vittoria Titolo Bagnaia MotoGP 2023

“Sicuramente Bagnaia è stato graziato da quello che poteva essere un epilogo per la stagione ma anche per la sua carriera (parla riferendosi alla caduta di Barcellona, ndr). Noi tutti addetti ai lavori vedendo quelle spaventose immagini avevamo pensato a un qualcosa di molto grave. Il Dottor Costa (quattro decadi nel Motomondiale a curare e soccorrere i piloti), col quale ho avuto la possibilità di parlare, sottolineava come la fortuna di Bagnaia sia stata quella di essere colpito dopo la caduta, dalla moto di Binder, nel momento in cui lui stava ancora ruotando. Non era fermo sull’asfalto e l’aspetto della rotazione ha lenito in parte l’impatto con la ruota. Come dice Giacomo Agostini: ‘La fortuna accompagna i campioni’. Bagnaia ha dimostrato di essere un grande campione perché rivincere e difendere il titolo col numero Uno non è da tutti. Come non lo è l’essere tornato in pista acciaccato a S. Marino dopo neanche una settimana di convalescenza. Credo sia stato qualcosa di incredibile.”

