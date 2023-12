MotoGP | Quartararo: “Il 2023 stagione più difficile della mia carriera”

MotoGP 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha vissuto quest’anno una delle stagioni più difficili da quando è in MotoGP.

Il pilota della Yamaha non è mai stato protagonista ed ha pagato la mancanza di competitività della della M1. In Campionato ha chiuso decimo con 172 punti e spera di poter tornare ai vertici nel 2024, anno in cui la Yamaha potrà beneficiare delle concessioni.

Il giorni di test organizzato dall’IRTA sul circuito di Valencia non è andato benissimo e “El Diablo” spera di avere un mezzo più competitivo nei test di febbraio a Sepang.

“2023… la stagione più difficile della mia carriera ma ho imparato molto. Credo e sono sicuro che il prossimo anno andrà meglio. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, ai tifosi e alla mia squadra che non smettono mai di credere in me. Torneremo.”

2023… the most difficult season of my career but I have learned a lot. I believe and I’m sure that next year will be better. Thanks to my family, friends, fans and my team that never stop believing in me.

Will be back 😈 pic.twitter.com/Xrqo9ojvmj

— Fabio Quartararo (@FabioQ20) December 1, 2023