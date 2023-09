MotoGP | Gp Misano, Marc Marquez: “In passato ho fatto delle buone gare”

GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez così come i suoi colleghi della MotoGP torna subito in pista e lo farà al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro della 12esima tappa del Motomondiale 2023.

Il #93 del Repsol Honda Team vanta 9 podi, divisi in 7 vittorie: 1 in 125cc, 2 in Moto2 e 4 in MotoGP e 2 secondi posti in MotoGP. Ultima vittoria nel 2021.

Il weekend di gara sarà importante per continuare il lavoro sulla RC213V, ma quello che il pilota di Cervera aspetta con ansia è il test post-gara di lunedì, quando proverà per la prima volta il prototipo della moto 2024.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano

“Un’altra gara, un’altra occasione per continuare a lavorare. Misano è un circuito un po’ diverso dall’Austria e da Barcellona, quindi continuare il nostro lavoro qui è importante per immagazzinare dati. Personalmente ho fatto delle buone gare in passato a Misano, quindi vedremo quale sarà la situazione dopo la prima sessione. Lunedì avremo un test interessante, l’ultimo test della stagione prima di dare il massimo fino alla fine dell’anno, quindi dovremo sfruttarlo al meglio”.

