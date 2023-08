MotoGP | Novità ingresso in Q1/Q2 in caso di annullamento delle Prove

MotoGP 2023 Accesso Q2 – La Commission Grand Prix, Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA) e Biense Bierma (MSMA), assistiti da Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Segretario dell’incontro) e Corrado Cecchinelli (Direttore della Tecnologia), in un incontro tenuto il 4 agosto 2023, ha preso le seguenti decisioni.

Regolamento Sportivo Classe MotoGP in vigore da subito. Chiarimento dell’accesso a Q1/Q2 in caso di annullamento delle prove MotoGP

La sessione “Prove” della MotoGP è ora l’unica sessione che determina l’accesso a Q1 e Q2. Nel caso in cui questa sessione di prove venga cancellata il venerdì pomeriggio, la sessione della mattina del sabato diventerà una sessione di “Prove” anziché una sessione di prove libere e determinerà l’accesso a Q1 e Q2.

Se non fosse possibile svolgere la sessione del sabato mattina, allora i risultati di FP1 saranno utilizzati per determinare l’accesso a Q1 e Q2.

Nel raro caso in cui non sia possibile svolgere nessuna sessione di prove, ciò sarà considerato come forza maggiore e la Direzione di Gara regolerà l’orario e la procedura secondo necessità, tenendo conto delle condizioni prevalenti.

5/5 - (7 votes)