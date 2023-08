MotoGP | Gp Austria, Bagnaia: ”Pista favorevole alla Ducati”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Il Motomondiale arriva al giro di boa, domenica è infatti in programma il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della MotoGP 2023.

Francesco Bagnaia ci arriva in testa alla classifica con 4 vittorie, ottenute nei Gran Premi di Portogallo, Spagna, Italia e Olanda, 3 vittorie Sprint e 6 podi totali, tra cui il secondo posto ottenuto in Gran Bretagna a Silverstone due settimane fa.

Il #1 della Ducati ha attualmente un vantaggio di 41 punti sui compagni di marca Jorge Martin (Pramac Racing) secondo, e 47 su Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team).

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Sono molto contento di tornare a correre in Austria, una pista che mi piace molto e sulla quale sono riuscito ad ottenere una bella vittoria lo scorso anno. È storicamente una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto, ma penso che quest’anno saranno tanti i piloti in grado di lottare per un buon risultato qui. Al momento il nostro obiettivo è quello di essere costanti e cercare di fare sempre del nostro meglio. Sono fiducioso e non vedo l’ora di iniziare il fine settimana.”

