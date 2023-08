MotoGP | Gp Austria, Bezzecchi: “Non vedo l’ora di tornare in moto dopo la caduta di Silverstone”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Marco Bezzecchi arriva a Spielberg, dove domenica è in programma il Gran Premio d’Austria dopo la caduta nella gara “lunga” di Silverstone.

Il “Bez” non vede l’ora di tornare in pista per lasciarsi alle spalle quell’episodio e arriva con la voglia di fare bene in una pista che lo ha visto vittorioso tre volte, Moto3 (2018 ndr) e Moto2 (2020 e 2021 ndr). Ecco cosa ha detto il #72 della Ducati.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Quando una gara finisce come è finita la mia a Silverstone, non vedi l’ora di tornare subito in moto. Quindi sono molto contento di tornare al lavoro con tutta la squadra, soprattutto in Austria, una pista a cui sono particolarmente legato. Ho vinto qui in Moto3 e Moto2, sono sempre stato estremamente veloce e competitivo, ottime basi per fare bene anche in sella ad una MotoGP. Che dire, non vedo l’ora di iniziare a lavorare venerdì mattina.”