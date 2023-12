MotoGP | Kuwata (Honda): “Difficile accettare questi scarsi risultati”

MotoGP 2023 Repsol Honda – Il quinto episodio della seconda stagione di “Behind the Dream” esplora il carattere e la filosofia del direttore dell’HRC Tetsuhiro Kuwata, una figura che si vede spesso in molte delle competizioni a due ruote di HRC in tutto il mondo.

Tetsuhiro Kuwata, è arrivato in Honda Motor nel 2000, lavorando al Centro di Ricerca e Sviluppo Automobilistico per il Progetto F1.

Dal 2005 al 2008, è stato Ingegnere di Sviluppo del Motore e Capo Ingegnere del Team di Test all’interno della Honda Racing Development. Nel 2009 ha lavorato per il Progetto Auto di Produzione ed è approdato nella MotoGP nel 2010 come Ingegnere di Sviluppo della Strategia di Controllo.

Nel 2016 è diventato Direttore di HRC e Responsabile Generale della Divisione Gestione delle Operazioni di Gara e sovraintende alle attività di gara di HRC in tutte le forme, dalla MotoGP alla Dakar.

Dichiarazioni Tetsuhiro Kuwata, Direttore di HRC MotoGP 2023

“Questo tipo di risultati negativi sono difficili da accettare. C’è una grande opportunità di ottenere qualcosa perché ciò che non mi piace, lo odio è perdere.” – Gestire il ritorno di Honda in MotoGP mentre supervisiona gli sforzi del marchio in WorldSBK, Trials, MXGP e Dakar significa avere un programma frenetico – “Mio padre, era pazzo a lavorare, dalla mattina e non solo fino a mezzanotte, a volte anche alle due o tre del mattino. Ma sembrava felice, molto felice. In quel periodo, non riuscivo a capire perché fosse felice. Ora, ogni giorno lavoro fino a mezzanotte o oltre. Un giorno i miei figli mi hanno chiesto: ‘perché lavori così tanto?’ Ma c’è, diciamo, il carburante per farlo. Odiavo quel tipo di stile di vita di mio padre, ma alla fine, sto facendo lo stesso! Cerchiamo sempre di migliorare la vita di un essere umano e infine cerchiamo di restituire al cliente qualcosa di divertente. Alcune persone vogliono avere una moto sportiva o una MotoGP, altre vogliono fare solo 10 metri o non possono camminare, anche tu hai bisogno di qualcosa. Dobbiamo trasmettere il messaggio della Honda: i sogni diventano realtà.”

Originario di Kyoto, l’amore di Kuwata-san per i motori proveniva da un luogo alquanto unico: “Mi viene dalle storie dei cartoni animati di quando ero bambino.” – L’amore per le anime lo ha portato a unirsi a Mugen e a farsi strada nei vari reparti corse a quattro ruote della Honda, specializzandosi in motori. I ricordi dei suoi tempi come ingegnere sono ovunque nei corridoi della Honda – “Metà della mia vita è in questo museo.” – ha esclamato mentre entrava nella Honda Collection Hall – “Quando ho iniziato questa carriera agonistica, lavoravo per la Formula 3, ma il mio sogno è quello di lavorare per la Formula 1. Volevo andarci e volevo anche realizzare, diciamo, un motore numero 1 nel mondo. Avevo un grande obiettivo. E anche Honda stessa sta cercando di sfidare qualcosa per il futuro. Se credi nei sogni tutto il tempo, se stai lavorando sodo, continua a dimostrare alle persone che puoi fare tutto. Forse aiuterà a realizzare i tuoi sogni.”

Ricordiamo che dopo aver perso l’otto volte iridato Marc Marquez passato in Ducati Gresini, la casa giapponese ha ingaggiato Luca Marini, ex Ducati VR46 Racing Team, che farà coppia con Joan Mir.

