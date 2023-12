MotoGP | Martin e la mancata promozione in Ducati: “Bastianini, ha vinto una gara con la pressione a 1.2”

MotoGP Ducati Factory – Jorge Martin non le manda a dire e parla senza mezzi termini della mancata promozione nel Team ufficiale Ducati in ottica 2024.

Il pilota del Team Pramac ha puntato il dito “contro” Enea Bastianini, che su 14 gare disputate ne ha vinta una e come ha detto lo spagnolo con la pressione della gomma anteriore a 1.2.

Alla fine Martin ammette di aver fatto pressione sul suo manager per avere la “sella” ufficiale, ma che le moto a livello tecnico sono uguali. Ecco cosa ha detto così come riportato da AS.com.

Dichiarazioni Jorge Martin Mancata Promozione Team Ducati Factory

“A Valencia avevo due tute nere pronte nel caso avessi dovuto fare il test in un box diverso. Volevo il team ufficiale e ho messo pressione sul mio manager per avere l’opzione, ma penso che non sarebbe cambiato nulla se avessi vinto il Mondiale. Se Pecco (Bagnaia) cade a Valencia e io vinco la gara, allora sì? Che senso ha? Mi dà fastidio il fatto che non sia mai abbastanza. Non so cosa devo fare per dimostrare di più. Capisco che Enea (Bastianini) abbia avuto una brutta annata, ma ha corso 14 o 15 gare e ne ha vinta una perché aveva la pressione delle gomme anteriori a 1,2, così vinco anche io. Ma ehi, la differenza tra far parte del team ufficiale e del satellite è che c’è più personale che lavora. Preferisco l’atmosfera della mia squadra, perché è una squadra e più familiare, quindi cercherei di cambiarla, perché sono troppo seri, ma lavorando seriamente quando deve essere fatto, ovviamente. La differenza è che hanno più persone, ma in termini di pezzi penso che non ci sia differenza.”

4.5/5 - (2 votes)