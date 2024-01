MotoGP | Martin: “Nel 2025 Ducati ufficiale oppure… Marquez? Posso batterlo”

MotoGP 2024 – Jorge Martin vuole la “Rossa” ufficiale in ottica 2025. Il pilota del Team Pramac, secondo nel Mondiale 2023 alle spalle di Bagnaia, vuole essere “promosso” nella squadra interna.

In un’intervista rilasciata ad Europa Press e riportata da AS.com, il pilota di San Sebastián ha parlato chiaramente. Moto ufficiale, oppure sarà costretto a guardare altrove.

Per quanto riguarda la stagione 2023 si è dato un voto alto, anche se ovviamente avrebbe voluto il titolo. Ecco cosa ha detto il #89 della Ducati.

Dichiarazioni Jorge Martin MotoGP 2023

“Sono soddisfatto, molto felice. È stato un anno da ricordare. Ovviamente non è stato il risultato che avrei voluto, ci sono andato vicino, ma sono molto orgoglioso dell’anno che abbiamo avuto, mi do un voto alto, perché arrivare secondo oggi in MotoGP non è affatto facile. Avere un obiettivo ‘top 3’ o ‘top 4’, finire secondi è all’interno dell’obiettivo. L’anno prossimo l’obiettivo non sarà quello, ma vincere. All’inizio dell’anno abbiamo perso molti punti e abbiamo lasciato che ‘Pecco’ (Bagnaia) facesse quella base di punti che poi doveva solo gestire. Invece, sono dovuto andare all’attacco. Partire bene sarà importante nel 2024. Spero di poter vincere il Campionato del Mondo MotoGP prima di ritirarmi per passare alla storia.”

Dichiarazioni Jorge Martin Michelin MotoGP 2023

“Non ho mai attaccato Michelin, a Valencia abbiamo fatto delle riunioni e mi hanno detto che avevo qualcosa, non ero al 100%. Ma ehi, alla fine devono coprirsi le spalle e non posso dire molto. Per tutto l’anno la griglia si è lamentata del difetto delle gomme. Non importa quanto spendi, se hai una gomma che non funziona, il progetto non funziona. Devono migliorare il controllo della qualità.”

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race MotoGP 2023

“Non mi aspettavo che fosse così positivo per me. Sì, tutti mi davano come favorito fin dall’inizio e pensavano già che avrei vinto molto. Ma non sapevo come sarebbe andata, anche se mi ha sorpreso in meglio.”

Dichiarazioni Jorge Martin su Ducati Ufficiale MotoGP

“Con me in un team satellite e con Marquez, vedono minacce per il 2024. Allo stesso modo, sono felice di continuare a lavorare in Pramac, è il posto migliore per lottare per un Campionato del Mondo. Il mio obiettivo principale è quello di andare in Ducati, ma se non si potrà fare, dovrò cercare altre opzioni, ci sono molte case che stanno facendo grandi passi, vedremo quale sia l’opzione migliore.”

Dichiarazioni Jorge Martin Marc Marquez in Ducati MotoGP

“Il suo arrivo dà motivazione. Potermi confrontare con Marc (Marquez), uno dei migliori della storia, sarà bello, bellissimo. Se riuscirò a batterlo sulla stessa moto, mi affermerò come uno dei migliori piloti in circolazione. Penso di potercela fare. Lo vedo in lotta per il titolo. Sarà simile alla lotta di di quest’anno, con la Ducati ancora una volta al centro della scena. Marc e ‘Pecco’ sono sicuri di vincere e vedremo se altre case come Honda o Yamaha miglioreranno, ma se così non fosse, sarà quella storia che si ripete, ma con l’incentivo di Marc.”

