MotoGP | Martin: “A Valencia Vinales si è comportato come Simoncelli con Pedrosa”

MotoGP Martin Vs Vinales – Jorge Martin pilota Ducati Pramac ha parlato della sua stagione da poco conclusa e ovviamente anche dell’ultima gara corsa a Valencia.

Nella gara “lunga” della domenica il pilota Ducati è stato (a suo dire, ndr) ostacolato senza motivo da Maverick Vinales, l’unico che prima della gara gli aveva detto che non lo avrebbe fatto.

Il vice-campione del mondo parlando con AS.com ha paragonato il comportamento del connazionale a quello che il compianto Marco Simoncelli tenne nei confronti di Dani Pedrosa nel 2012 a Le Mans. Un paragone che può anche starci, ma perchè andare “scomodare” lo sfortunato pilota di Coriano quando volendo poteva citare il suo connazionale Marc Marquez Vs Valentino Rossi a Sepang 2015?

Dichiarazioni Jorge Martin Comportamento Vinales Valencia MotoGP 2023

“Prima della caduta ho avuto a che fare con Maverick (Vinales), che mi ha ostacolato insensatamente. È strano, perché era l’unico di tutta la griglia che mi diceva la mattina di stare tranquillo, perché se gli fossi capitato non mi avrebbe infastidito, ma poi è stato l’unico a darmi fastidio. Ognuno ha le sue ragioni e non ho intenzione di entrare nel merito, ma non disturbo qualcuno che si sta giocando per il titolo, per un sesto posto. Un’altra cosa è lottare per il podio, ma per un sesto… Poi ho visto il distacco con Marc, sono entrato, lui mi ha sentito e ha rilasciato i freni. Forse se fossi stato più aggressivo non saremmo caduti, al massimo saremmo andati lunghi o ci saremmo solo toccati, ma quando ho preso in mano la moto, l’ho colpito e siamo caduti. È stato come Simoncelli con Pedrosa a Le Mans nel 2012.”

