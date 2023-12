MotoGP | Lorenzo: “Martin talento naturale ma non ascolta i consigli”

MotoGP Jorge Martin – Il cinque volte Campione del Mondo Jorge Lorenzo nel documentario “Martinator: Voluntad de hierro” di DAZN Spagna parla del vice-campione del Mondo Jorge Martin.

Il maiorchino parla del talento naturale del pilota di Almoguera, della sua esplosività nel giro secco (dimostrata anche nelle Sprint Race, ndr) ma anche della sua “iperattività”. Ecco cosa ha detto l’ex pilota di Derbi, Aprilia, Yamaha, Ducati e Honda. Ecco cosa ha detto così come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Jorge Martin MotoGP 2023

“Martin è un ragazzo molto naturale, è un po’ iperattivo. Quando gli davo consigli, ad esempio, mi ascoltava per due o tre secondi e poi guardava altrove o mi raccontava non so quale storia, non ascoltava. Era un bravo ragazzo, naturale, qualcuno a cui piace divertirsi. Come pilota, non sono io a scoprirlo. È super esplosivo e ciò che mi ha colpito di più è la sua facilità nel fare un giro perfetto. È la sua migliore qualità e dimostra che ha un talento naturale.”

4.5/5 - (2 votes)