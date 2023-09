MotoGP | Marc Marquez: “Questo weekend nessuna novità sul futuro”

MotoGP Futuro Marc Marquez – L’otto volte Campione del Mondo, intervistato a Motegi da Antonio Boselli di Sky Sport, ha annunciato che questo weekend non ci saranno novità in merito al suo futuro. La scorsa settimana si sono fatte sempre più concrete le voci di un passaggio di Marc Marquez in Ducati, nel team Gresini ma lo spagnolo ha ribadito di avere ancora un contratto con HRC per il 2024 pur riconoscendo che ci sono delle discussioni in atto che proseguiranno anche questo weekend con i vertici della Honda.

Dichiarazioni Marc Marquez su futuro Honda Vs Ducati

“Nessuna novità questo weekend, ci sarà il meeting con la Honda come ogni anno. Saranno presenti il capo della HRC e il presidente. Per il prossimo anno ho un contratto, ma stiamo cercando di migliorare il progetto per il futuro. La decisione non è solo mia, non forzo questa situazione al limite. Ho dato tanto alla Honda come la Honda ha dato tanto a me. C’è un rapporto di grande rispetto, molto bello, e non sono il pilota a cui piace forzare la mano. La cosa deve andare bene a entrambe le parti. Non ho ancora parlato direttamente con loro, ci sono stati dei meeting che sono stati costruttivi per provare a migliorare e per fare uno step per il progetto Honda HRC nel futuro, visto che adesso non è al livello dove dovrebbe essere. Loro devono vedere anche qual è la mia priorità, è ancora tutto in gioco. E’ una situazione strana, difficile e non bella. Ma dobbiamo cercare il meglio per tutti”.