MotoGP | Crutchlow: “Marquez in Ducati? Gli avversari neanche lo vedrebbero”

MotoGP Futuro Marc Marquez – Cal Crutchlow tornerà in pista domani per la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, 14esimo appuntamento della MotoGP 2023 in programma a Motegi.

Il tester Yamaha che correrà come wild-card è stato intervistato dal collega Mela Chércoles di AS.com ed ha parlato anche del possibile passaggio di Marc Marquez al Team Ducati Gresini. Il britannico non ha usato giri di parole, ecco il Crutchlow pensiero.

Dichiarazioni Cal Crutchlow su Marc Marquez futuro Honda Vs Ducati

“Se fossi Marc non so cosa farei, non ne ho idea. Ho sempre detto che se Marc fosse andato in Ducati gli avversari non lo avrebbero nemmeno visto, l’ho sempre detto. Ecco perché non voglio che se ne vada (dalla Honda), voglio che cambi la situazione con la casa giapponese. Anche se non mi interessa molto, quello che voglio è guardare belle gare in televisione. Credo che Marc sia ancora il miglior pilota in termini di talento tra i piloti con cui ho avuto il privilegio di correre. Ho guidato la Honda quando c’era anche lui e ho potuto vedere cosa faceva, capivo, ma non riuscivo a farlo. Ha un talento incredibile e non credo che l’abbia perso, solo che al momento la moto non gli permette di fare quello di cui è capace. Se glielo permettesse, penso che sarebbe ancora in vetta al Campionato. Se andasse in Ducati tutto potrebbe diventare molto noioso, oppure potrebbe fare la storia ribaltando la situazione con la Honda e sarebbe la cosa migliore per tutti.”