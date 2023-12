MotoGP | Lorenzo su Marc Marquez in Ducati: “Scommetto su di lui”

MotoGP Test Valencia Ducati Gresini – Il debutto di Marc Marquez in sella alla Ducati del Team Gresini è l’argomento del momento e non poteva mancare il parere di Jorge Lorenzo.

Il cinque volte iridato intervistato da AS.com ha parlato del connazionale, del dominio della Ducati e di cosa avrebbe potuto fare lui in sella all’attuale Desmosedici GP progettata dall’Ing. Gigi Dall’Igna. Ecco cosa ha detto Lorenzo.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Debutto Marc Marquez Ducati MotoGP

“Per lui, a livello sportivo e per lo spettacolo, è molto buono. Ha dovuto rinunciare ad un contratto che non si era visto e sicuramente non si vedrà più nella storia della MotoGP. Quattro anni e tutto ciò che gli ha portato finanziariamente. Non sarà facile, ma se devo scommettere, scommetterei su di lui. Penso che il fatto che incontri piloti che già conoscono la Ducati e sono più giovani di lui, gli complicherà un po’ le cose ma se Alex (Marquez) è stato in grado di fare quello che ha fatto quest’anno, perché Marc non dovrebbe essere in grado di vincere molte gare?”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Ducati MotoGP

“Per me è successo quello che doveva succedere, perché Dall’Igna è sempre stato un ingegnere che ha sempre raggiunto quello che si era prefissato di fare. L’ho avuto quando lavorava in Aprilia, in 125cc, in 250cc e quando è passato in Superbike. Riusciva sempre a fare la moto migliore. Avevo bisogno di nuovi stimoli, di lavorare con nuove persone e una moto diversa. Ho scelto di passare alla Ducati perché sapevo che, prima o poi, Gigi avrebbe reso la moto migliore. Purtroppo, lo ha fatto troppo tardi. Mi sarebbe piaciuto vincere la gara al Mugello (nel 2018) una settimana o un mese prima, perché avrebbe cambiato molto del mio passato. Ma alla fine, Dall’Igna è riuscito a diventare Campione del Mondo.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Attuale Ducati MotoGP

“Beh, in questo momento senza nessun allenamento… Nel 2018 si è visto quando Ducati mi ha dato le parti di cui avevo bisogno per sentirmi a mio agio e, più o meno, avevo già preso confidenza con la guida. Era una Ducati meno completa di quella di adesso, che non era ancora la moto migliore, ma era la più veloce. Sono riuscito a vincere tre gare su cinque o sei. Inoltre, senza Marc (Marquez) in pista, perché nel 2020 si è infortunato, sarebbe stato più semplice vincere il Campionato. Ma non voglio nemmeno dare per scontato cose che non sapremo mai. Ho dimostrato ancora una volta, che con tenacia e perseveranza potevo andare forte con qualsiasi moto. Non è stato il caso della Honda perché mi sono infortunato ad Assen, ma penso che se non fosse stato così, l’avrei fatto anche con loro.”

4.5/5 - (2 votes)