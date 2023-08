MotoGP | Marc Marquez: “KTM sarà presto al Top”

MotoGP 2023 Marc Marquez KTM – Marc Marquez ha partecipato a “Sport & Talk”, un programma di Servus TV, dove era presente anche Pit Beirer, capo della KTM.

L’otto volte iridato che sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua carriera, era stato accostato alla casa austriaca, ma ha ribadito che rispetterà il contratto con la Honda che scade a fine 2024. Parlando della moto della casa di Mattighofen ha sottolineato come sia stato fatto un grande lavoro e come presto al RC16 sarà in vetta.

Lo stesso Beirer ha ammesso che sarebbe stato stato bello avere lo spagnolo in squadra, ma che sfortunatamente non sarà possibile, almeno nel 2024. Ecco cosa hanno detto i due protagonisti così come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Marc Marquez Elogio KTM

“KTM è migliorata molto. Quando ha iniziato erano ultimi sulla griglia. E, a poco a poco, si sono avvicinati. Ora è il secondo miglior costruttore nel Campionato del Mondo MotoGP. Ma molto presto, più di quanto si possa pensare, sarà il primo. Nell’alta competizione, l’ambizione è la chiave e se hai ambizione, puoi raggiungere la cima. L’ambizione è nel dna di KTM. Hanno preso le decisioni giuste ingaggiando gli ingegneri e i piloti di cui avevano bisogno per crescere. Penso che sia fantastico quello che hanno fatto. Io il prossimo anno ho un contratto (ultimo con Honda) e lo rispetterò.”

Dichiarazioni Pit Beirer su KTM e Marc Marquez

“È un complimento per noi essere accostati a Marc e sentirlo dire parole come quelle che ha appena detto. Marc è il pilota di maggior successo che abbiamo in MotoGP con 59 vittorie. Sfortunatamente, temo che Marc non sarà nella nostra formazione l’anno prossimo. Ha un contratto, ne abbiamo discusso e ci ha dato una risposta chiara e pronta. Ciò non cambia il fatto che gli auguriamo tutta la fortuna del mondo per tornare in vetta il prima possibile. Chiunque ami il motociclismo deve godersi il modo in cui guida e anche per quanto è un combattente. L’intero paddock vuole che Marc recuperi, perché la MotoGP ha bisogno che torni.”

