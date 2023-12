MotoGP | Marc Marquez: “Ho scelto Ducati pur sapendo che la Honda avrebbe avuto delle concessioni”

MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha scelto la Ducati pur sapendo che la Honda avrebbe avuto delle concessioni.

La casa nipponica non ha vinto neanche una gara nel 2023 e questo fa si che insieme alla Yamaha sia in fascia “D”, con possibilità di sviluppare i motori, di provare con i piloti titolari, avere più gomme per i test e più aggiornamenti aerodinamici.

La scelta dell’otto volte iridato (che non ha chiuso le porte ad un ritorno in Honda, ndr) era però fatta, arrivato a 30 anni ha scelto la moto al momento più competitiva, pur sapendo che correrà con una Desmosedici GP 23 e non l’ultima evoluzione della “Rossa” a due ruote. Ecco cosa ha detto il pilota del Team Gresini così come riportato da Crash.net.

Dichiarazioni Marc Marquez Scelta Ducati MotoGP 2024

“Naturalmente, penso che se hai la possibilità di sviluppare il motore e di cambiare più parametri, hai più opzioni per raggiungere il Top, quindi, naturalmente, avrebbe aiutato non solo me, ma tutti i progetti Honda e Yamaha. Quando ho preso la mia decisione si sapeva al 90-95% che la Honda avrebbe avuto concessioni per il 2024. Per me è importante che i costruttori si equivalgano, soprattutto perché credo che sia meglio per i piloti, se hai una moto con una grande differenza, il pilota cercherà quella moto. E’ un bene per il campionato avere diversi costruttori al Top” – Marquez ha però sottolineato che nonostante le concessioni non è automatico tornare al vertice – “Una cosa è avere le concessioni. Un’altra cosa è trovare un modo per utilizzarle in modo corretto, non è facile.”

