MotoGP | Esclusiva: Guidotti, “Marquez? Si vince e si perde insieme”

Motomondiale MotoGP 2023 – A Misano abbiamo intervistato in esclusiva Francesco Guidotti, Team Manager della KTM.

Con l’ex Team Manager di Ducati Pramac abbiamo affrontato svariati argomenti, dal bilancio della prima parte della stagione della casa austriaca, passando per Acosta, la sicurezza in MotoGP, per le possibili Concessioni ad Honda e Yamaha, Marc Marquez, la potenza della MotoGP fino a parlare di giovani piloti. Ecco cosa ci ha raccontato.

Dichiarazioni Francesco Guidotti ritorno in KTM MotoGP

“La KTM è cresciuta molto dall’ultima volta in cui ero stato qui, si parla di più di 15 anni fa ed è sicuramente l’azienda che è cresciuta di più in tutte le categorie e anche nella produzione. Tante cose sono cambiate ma il cuore è rimasto ‘Racing’ e le persone di riferimento sono sempre le stesse. E’ stato davvero un ritorno a casa. Nel 2023 abbiamo dato una bella svolta tecnica. Alcuni risultati sono arrivati prima di quanto ci aspettassimo. Ora siamo in una fase di stallo, ma uno stallo “buono”.

Dichiarazioni Francesco Guidotti su Brad Binder e Jack Miller

“Brad (Binder) generalmente è un pilota sottovalutato, ma KTM ci ha sempre creduto, lo ha cresciuto sin dalla Rookies Cup, poi Moto3, Moto2 e MotoGP e da poco abbiamo rinnovato fino al 2026. Jack (Miller) nelle ultime gare ha faticato, erano piste sulla carta meno adatte a noi e lui ha pagato questa cosa. E’ un qualcosa accaduto anche con altri piloti come ad esempio accaduto a Bezzecchi a Barcellona e parliamo di un pilota che è in lizza per il Mondiale. Jack questa moto la conosce poco, è stato bravo ad adattarsi all’inizio, ma ci sono delle circostanze dove ci aspettavamo potesse soffrire.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti su Acosta MotoGP

“Al momento c’è poca chiarezza sul discorso Acosta MotoGP, ma presto verrà risolta. La soluzione ideale sarebbe quella che Dorna ci conceda una quinta moto, ma al momento non sembra una strada percorribile.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Possibili Concessioni ad Honda e Yamaha MotoGP

“E’ un qualcosa che verrà discusso quando ci sarà una richiesta ufficiale. Al momento nessuno ha fatto richieste di questo genere. Quando ci sarà una proposta ufficiale prenderemo una posizione.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti su Test e Marc Marquez MotoGP

“Il test è stato importante in funzione 2024 per i piloti attuali. Parlando di Marquez, si vince e si perde insieme. Un pilota come lui che ha vinto tanto con quella squadra, stringerà i denti insieme al suo team per ritornare forte come prima. Non vedo altre soluzioni quando ci sono dei contratti firmati.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Sicurezza MotoGP

“La partenza è sempre stata una delle cose più pericolose e sicuramente essendocene due si raddoppia il rischio. Per quanto riguarda gli abbassatori, ormai li hanno tutti e quindi non è più un ‘plus’. Le cadute in partenza ci sono sempre state, ma quando è successo è stato sempre per un errore di un pilota. La partenza sarà sempre più importante visto il livello crescente della MotoGP, ma ci vuole anche il buonsenso, non si può pensare di partire dalla quinta o sesta fila, passare gli altri con 10 Km/h in più in staccata e sperare di rimanere in piedi. A volte perdono la misura, può accadere in partenza o durante la gara. Secondo me l’aerodinamica ha una buona responsabilità sugli errori fatti in staccata o durante un sorpasso, come accaduto a Bezzecchi a Silverstone o lo scorso anno a Bagnaia con Martin in Qatar. A sensazione fra tutti gli aspetti tecnici quella che influisce di più è l’aerodinamica su errori di valutazione o perdita momentanea di controllo. Qualcosa andrà fatto, succede sia a Barcellona dove la prima curva è molto lontana, ma anche a Jerez dove la prima curva è a 300 mt. Bisogna iniziare a fare delle statistiche e capire dove intervenire.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Sicurezza e Freni MotoGP

“La potenza in MotoGP è moltissima, poi però ci sono i controlli come il traction-control, l’anti-wheeling e le ali. Probabilmente va limitato tutto quello che gira intorno al motore, come ad esempio la percorrenza di curva. Generalmente si cade in curva e non in rettilineo. Più velocità vorrebbe dire mettere in crisi i freni, anche perchè con il diametro dei cerchi che abbiamo, i dischi con le pinze sono arrivati al massimo delle dimensioni. Dobbiamo pensare a qualcosa e questo qualcosa è in cantiere, l’MSMA sta lavorando al regolamento 2027, che però potrebbe essere cambiato anche prima se ci fosse l’unanimità.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Giovani Piloti Interessanti

“Di giovani piloti interessanti ce ne sono molti. Tanti arrivano dalla Rookies Cup, anche nell’attuale MotoGP ci sono piloti che provengono da lì Binder, Oliveira, Di Giannantonio, Bastianini, Mir, Zarco, Martin, una decina sicuro. Tutti i piloti delle altre categorie che sono davanti sono papabili per la MotoGP, ma bisogna dargli tempo.”

