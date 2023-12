Motomondiale 2024 | Pubblicate le entry list provvisorie MotoGP, Moto2 e Moto3

Motomondiale 2024 – La stagione 2023 del Motomondiale è appena finita, i titoli sono andati a Pecco Bagnaia in MotoGP, Pedro Acosta in Moto2 e Jaume Masia in Moto3.

La FIM ha diramato la lista provvisoria delle tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP per il 2024. Nella classe Moto3 presenti Filippo Farioli, Nicola Carraro, Matteo Bertelle, il rookie Luca Lunetta, e Stefano Nepa.

Nella classe Moto2 Celestino Vietti, Tony Arbolino e Dennis Foggia. In MotoGP Pecco Bagnaia, Luca Marini, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Entry list provvisoria Motomondiale classe Moto3

5 Tatchakorn Buasri Thai Honda Team Asia Honda 6 Ryusei Yamanaka Japanese MT HELMETS - MSI KTM 7 Filippo Farioli Italian SIC58 Squadra Corse Honda 10 Nicola Carraro Italian MTA Team KTM 12 Jacob Roulstone Australian Red Bull KTM Tech3 KTM 18 Matteo Bertelle Italian Rivacold Snipers Team Honda 19 Scott Ogden British Mlav Racing Honda 20 Lorenzo Fellon French CIP Green Power KTM 22 David Almansa Spanish Rivacold Snipers Team Honda 24 Tatsuki Suzuki Japanese LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Husqvarna 31 Adrian Fernandez Spanish Leopard Racing Honda 36 Angel Piqueras Spanish Leopard Racing Honda 48 Ivan Ortola Spanish MT HELMETS - MSI KTM 55 Noah Dettwiler Swiss CIP Green Power KTM 58 Luca Lunetta Italian SIC58 Squadra Corse Honda 64 David Muñoz Spanish BOE Motorsports KTM 66 Joel Kelso Australian BOE Motorsports KTM 70 Joshua Whatley British Mlav Racing Honda 72 Taiyo Furusato Japanese Honda Team Asia Honda 78 Joel Esteban Spanish GASGAS Aspar Team GASGAS 80 David Alonso Colombian GASGAS Aspar Team GASGAS 82 Stefano Nepa Italian MTA Team KTM 85 Xabi Zurutuza Spanish Red Bull KTM Ajo KTM 95 Collin Veijer Dutch LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Husqvarna 96 Daniel Holgado Spanish Red Bull KTM Tech3 KTM 99 Jose Antonio Rueda Spanish Red Bull KTM Ajo KTM

Entry list provvisoria Motomondiale classe Moto2

3 Sergio Garcia Spanish MT Helmets - MSI Boscoscuro 5 Jaume Masia Spanish Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 7 Barry Baltus Belgian Fieten Olie Racing GP Kalex 10 Diogo Moreira Brazilian Italtrans Racing Team Kalex 12 Filip Salač Czech Elf Marc VDS Racing Team Kalex 13 Celestino Vietti Italian Red Bull KTM Ajo Kalex 14 Tony Arbolino Italian Elf Marc VDS Racing Team Kalex 15 Darryn Binder South African LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Kalex 16 Joe Roberts Usa OnlyFans American Racing Team Kalex 17 Alex Escrig Spanish Forward Team Forward 18 Manuel Gonzales Spanish QJMOTOR Gresini Moto2 Kalex 20 Xavier Cardelus Spanish Fantic Racing Kalex 21 Alonso Lopez Spanish SpeedUp Racing Boscoscuro 22 Ayumu Sasaki Japanese Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 24 Marcos Ramirez Spanish OnlyFans American Racing Team Kalex 28 Izan Guevara Spanish GASGAS Aspar Team Kalex 34 Mario Suryo Aji Indonesian Idemitsu Honda Team Asia Kalex 35 Somkiat Chantra Thai Idemitsu Honda Team Asia Kalex 43 Xavier Artigas Spanish Forward Team Forward 44 Aron Canet Spanish Fantic Racing Kalex 52 Jeremy Alcoba Spanish Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 53 Deniz Öncü Turkish Red Bull KTM Ajo Kalex 54 Fermin Aldeguer Spanish SpeedUp Racing Boscoscuro 64 Bo Bendsneyder Dutch Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 71 Dennis Foggia Italian Italtrans Racing Team Kalex 75 Albert Arenas Spanish QJMOTOR Gresini Moto2 Kalex 79 Ai Ogura Japanese MT Helmets - MSI Boscoscuro 81 Senna Agius Australian LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Kalex 84 Zonta vd Goorbergh Dutch Fieten Olie Racing GP Kalex 96 Jake Dixon British GASGAS Aspar Team Kalex

Entry list provvisoria Motomondiale classe MotoGP

1 Francesco Bagnaia Italian Ducati Lenovo Team Ducati 5 Johann Zarco French CASTROL Honda LCR Honda 10 Luca Marini Italian Repsol Honda Team Honda 12 Maverick Viñales Spanish Aprilia Racing Aprilia 20 Fabio Quartararo French Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 21 Franco Morbidelli Italian Prima Pramac Racing Ducati 23 Enea Bastianini Italian Ducati Lenovo Team Ducati 25 Raul Fernandez Spanish Aprilia Racing Independent Team Aprilia 30 Takaaki Nakagami Japanese IDEMITSU Honda LCR Honda 31 Pedro Acosta Spanish GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS 33 Brad Binder South African Red Bull KTM Factory KTM 36 Joan Mir Spanish Repsol Honda Team Honda 37 Augusto Fernandez Spanish GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS 41 Aleix Espargaro Spanish Aprilia Racing Aprilia 42 Alex Rins Spanish Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 43 Jack Miller Australian Red Bull KTM Factory KTM 49 Fabio Di Giannantonio Italian Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team Ducati 72 Marco Bezzecchi Italian Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team Ducati 73 Alex Marquez Spanish Gresini Racing MotoGP Ducati 88 Miguel Oliveira Portuguese Aprilia Racing Independent Team Aprilia 89 Jorge Martin Spanish Prima Pramac Racing Ducati 93 Marc Marquez Spanish Gresini Racing MotoGP Ducati

