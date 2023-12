MotoGP | Dall’Igna: “Assolutamente contrario alle concessioni per Aprilia e KTM”

MotoGP Ducati – Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse ha parlato a Valencia delle nuove regole delle concessioni, del controllo qualità della Michelin e di Jorge Martin.

Il #1 di Ducati Corse ha sottolineato come sia giusto dare delle concessioni a chi è indietro come Honda e Yamaha ma ha trovato ingiusto darle anche a KTM e Aprilia.

Ha parlato poi della Michelin e del controllo qualità delle gomme della casa francese e del Campionato di Jorge Martin. Ecco cosa ha detto.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Concessioni MotoGP 2024

“Sono d’accordo nel dare concessioni, credo che sia una cosa importante, in questo momento credo che sia giusto aiutare chi è più in difficoltà come ora lo sono i giapponesi. Un Campionato più bello e combattuto è meglio per tutti. Quello con cui non sono d’accordo è stato dare delle concessioni anche a KTM ed Aprilia, costruttori che o hanno vinto delle gare quest’anno o che sono stati in lotta per vincere costantemente. Non sono assolutamente d’accordo nel dare delle concessioni a loro. A noi cambieranno le cose, avremo meno gomme per i test e questo è quello che mi preoccupa di più. Loro avranno sicuramente più gomme di noi per sviluppare la moto e questo nel medio termine potrà portarci delle penalizzazioni. Per quanto riguarda la nuova benzina avremo qualche problema in più, avremo un pò meno prestazioni, sarà più complicato perchè ha dei problemi di vapor-lock, un pò più importanti, ma per il resto la stiamo già utilizzando da un pò e credo che riusciremo ad adattarci bene. Non credo che l’obiettivo degli organizzatori e della Federazione siano quello di ‘castrare’ le nostre prestazioni. In Superbike si fanno determinate regole perchè alla fine sono moto derivate dalla serie, ma possono esserci delle differenze da un costruttore all’altro. In MotoGP invece ci sono delle regole chiare, se uno vuole competere qui sa che deve lavorare al meglio. Sarebbe veramente contro natura ‘castrare’ moto in questo Campionato, se sono contrario ma lo posso anche accettare in Superbike, non lo accetterei nei prototipi.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Controllo Qualità Michelin MotoGP 2023

“Non è facile fare delle gomme che siano uguali, come non è facile fare dei motori uguali. Io ho lo stesso problema, capita di dare dei motori ai piloti con delle differenze, sono uguali sulla carta, ma poi c’è n’è sempre qualcuno con qualche cavallo in più, qualcuno che si rompe, qualcuno che va un pò di meno. Sono cose che fanno parte delle gare, semplicemente un pilota deve accettarle. E’ chiaro che se capitano nel momento clou del Campionato fanno più male, ma non si vince o si perde un Titolo per colpa di una gomma, lo si vince o lo si perde soprattutto per gli errori commessi durante la stagione e se un pilota vuole migliorare è su quelli che si deve concentrare.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Jorge Martin MotoGP 2023

“Jorge ha fatto un Campionato incredibile e sicuramente si meritava di essere nel Team ufficiale, ma ci sono solo due moto in quella squadra (Bagnaia e Bastianini, ndr) e i contratti vanno rispettati. Siamo Ducati e i contratti noi li rispettiamo. A fine anno scadranno i contratti e valuteremo le migliori opzioni per Ducati. Con lui (Martin) abbiamo fatto il nostro dovere, gli abbiamo dato una moto per potersi giocare il Campionato senza fare scherzi. Si sono giocati il Mondiale alla pari e ripartiranno alla pari.”

