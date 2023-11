MotoGP | Loris Capirossi parla della lotta tra Bagnaia e Martin e del passaggio di Marquez in Ducati Gresini

MotoGP – Loris Capirossi, ex pilota e Campione del Mondo, ora rappresentante di Dorna nella Direzione gara, è stato ospite della puntata di ‘TuttoSport’ su Radio Cusano Campus.

Il pilota di Castel San Pietro Terme ha affrontato svariati argomenti, dalla lotta per il titolo mondiale MotoGP 2023 tra Bagnaia e Martin, passando per la sorpresa Marco Bezzecchi, arrivando a parlare del passaggio di Marc Marquez in Ducati Gresini.

Dichiarazioni Loris Capirossi Lotta Titolo Bagnaia Vs Martin

“Ultimamente stanno cambiando un sacco di cose perché abbiamo un Bagnaia che sta difendendo il suo titolo di Campione del mondo del 2022 ma abbiamo un giovane Martin che sta facendo veramente molto bene. Nelle ultime cinque gare sprint ha vinto tutto lui e si sta avvicinando. Però io dico che l’esperienza è un fattore importante. Pecco è un pilota più completo e vedo più lui candidato al titolo, ma bisogna stare sempre attenti.”

Dichiarazioni Loris Capirossi Sorpresa Marco Bezzecchi, crescita Luca Marini, difficoltà Enea Bastianini

“Adesso noi abbiamo davvero tanti campioni. La MotoGP ha a disposizione tanti giovani. Quest’anno senza dubbio la sorpresa è Bezzecchi. Marco sta facendo un campionato incredibile: ha preso padronanza della moto e ha a disposizione un’ottima squadra. Marini? Anche lui è cresciuto. Mi dispiace solo per Bastianini Enea che è partito subito con un infortunio e quest’anno lo ha sofferto un po’. Ma stiamo parlando di un pilota che nessuno ha messo o mette in dubbio il suo talento. Ricordiamo infatti che lo scorso anno ha fatto tante gare e molte di queste le ha vinte. In questo momento storico abbiamo la fortuna di avere una generazione di piloti italiani giovani molto forti e quindi questo fattore rende tutto il campionato molto più interessante.”

Dichiarazioni Loris Capirossi Passaggio Marc Marquez in Ducati

“Sono molto contento per la Gresini Racing MotoGP, ed essendo stato un grande amico di Fausto mi dispiace che lui non abbia potuto vivere un traguardo di questa portata. Penso che qualsiasi squadra abbia il piacere di avere dalla sua parte un pilota come Marquez. Sono sicuro che l’anno prossimo cambieranno un sacco di cose perché lui tornerà ad essere un pilota davvero molto importante. È senza dubbio una scelta di coraggio e ciò che lo ha spinto a farla è la voglia di tornare a vincere. Purtroppo la Honda non era più, per lui, una moto vincente come era stato in passato. Ha preferito fare il salto su una squadra che comunque gli dà la possibilità di tornare a trionfare. Non è facile però secondo me il suo talento e la voglia che ha di rimettersi nuovamente in gioco lo aiuteranno al 100%.”

