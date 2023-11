MotoGP | Iker Lecuona sostituirà Alex Rins in Malesia e in Qatar

MotoGP 2023 LCR Honda – Alex Rins non riuscirà a tornare in sella alla Honda del Team LCR in occasione dei Gran Premi della Malesia e del Qatar e sarà sostituito da Iker Lecuona, rider Honda Superbike.

Rins non si è ancora del tutto ripreso dall’infortunio alla tibia e al perone avvenuto nella Sprint Race del Mugello. Il #42 spera di rientrare per l’ultima gara di casa in programma a Valencia il prossimo 26 novembre.

Ricordiamo che Lecuona aveva già sostituito Rins in occasione dei Gran Premi di Silverstone, Red Bull Ring e Barcellona.

Il pilota spagnolo affiancherà il giapponese Takaaki Nakagami nel box del Team capitanato da Lucio Cecchinello, che ricordiamo il prossimo anno avrà come compagno del nipponico il francese Johann Zarco.

