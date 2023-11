MotoGP | Pol Espargarò: “Marquez in Ducati? Marc vuole vincere”

MotoGP Ducati Gresini – Pol Espargarò è stato protagonista della puntata di “Carpool” andata in onda su DAZN Spagna.

Il pilota di Granollers (che attualmente corre con la KTM del Team GASGAS che lascerà nelle mani di Pedro Acosta, ndr) ha affrontato diversi argomenti tra cui il passaggio di Marc Marquez in Ducati Gresini e la lotta al titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ecco cosa ha detto il #44 della casa austriaca (di cui sarà tester il prossimo anno, ndr)

Dichiarazioni Pol Espargarò Passaggio Marc Marquez in Ducati

“Capisco la decisione di Marc (Marquez). Ogni pilota pensa di essere il migliore. Non so se Marc sia il migliore di sempre, ma è uno dei prescelti. Marc è ancora giovane, io mi sento ancora giovane ed ho 32 anni e Marc ne ha due meno di me. È in un buon posto. Vediamo come andrà con la Ducati. Sono sicuro che suo fratello Alex gliel’ha detto molte volte. Nel mio caso, posso confrontare il modo in cui va una KTM e la Honda e la differenza è abissale. Marc vuole vincere e vedo molto bene quello che ha fatto.”

Dichiarazioni Pol Espargarò Lotta Titolo Bagnaia Vs Martin

“Troverei incredibile se Jorge Martin vincesse con Pramac. Sarebbe un incredibile atto di maturità da parte di Ducati. In questo modo puoi promettere a qualsiasi giovane talento che vuole salire di livello che è possibile vincere il titolo. Dà un valore aggiunto alla fabbrica. Onestamente, penso che Jorge sia ad un livello incredibile. Lo vedo proprio sopra a Bagnaia. Essere nella squadra ufficiale ti dà una marcia in più. Probabilmente Pecco ha più persone che lavorano per lui in squadra. Avrai più elettronica che si adatta a te molto più in dettaglio di quanto non abbia Jorge. È Davide contro Golia.”

5/5 - (2 votes)