MotoGP | Acosta: “Dobbiamo imparare molte cose prima di dare battaglia”

MotoGP GASGAS Tech3 – Pedro Acosta dopo il buon debutto di Valencia in sella alla KTM del Team GASGAS, è in attesa di risalire in sella alla RC16 a Sepang, dove potrà beneficiare dei test riservati ai Rookie oltre a poter girare poi con tutti i suoi avversari nei giorni successivi.

Il Campione in carica della Moto2, che dalla prossima stagione sarà pilota della classe regina con il GASGAS Factory Racing Tech3, ha dichiarato a Mundodeportivo.com che “Lo Squalo di Mazarrón non fa prigionieri e non viene qui a fare amicizia. Dobbiamo fare molti passi prima di diventare competitivi”.

Ha sottolineato il talento di Marc Marquez e della strada da fare per raggiungere quel livello anche nella MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta MotoGP KTM 2024

“Tutti sappiamo chi è Marc Marquez e il talento che ha, sarebbe stupido non pensarci. Prima devo cercare di essere competitivo per diventare suo compagno. C’è ancora molta strada da percorrere per arrivare a quel momento. Dobbiamo imparare come gestire le gomme, i freni, persino il motore… dobbiamo procedere con calma per imparare il più velocemente possibile (…) una volta che riusciremo a essere lì a dare fastidio, potremo vedere se dare battaglia.”