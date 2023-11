MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Bastianini: “Ho dovuto fare tutto il primo giro con l’abbassatore azionato”

MotoGP GP Valencia Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, in 17esima posizione.

Gara sfortunata per Enea Bastianini, diciassettesimo al traguardo. Partito dalla quinta fila, il pilota del Ducati Lenovo Team non è riuscito a sbloccare l’abbassatore dopo aver evitato un contatto con Jack Miller alla partenza, ed è scivolato in ventunesima posizione al termine del primo giro.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Valencia MotoGP 2023

“In griglia mi trovavo dietro a Jack Miller. Ha avuto un problema in partenza e per cercare di evitarlo sono arrivato molto lento alla prima curva e non sono riuscito a sbloccare l’abbassatore anteriore. Ho praticamente fatto tutto il giro in queste condizioni ed è stato davvero difficile. Sono riuscito a sbloccarlo alla Curva 11, perdendo però parecchio tempo. Ho fatto la Sprint senza spingere perché per me oggi era importante finire la gara. Inoltre la scelta della gomma media al posteriore non è stata ideale: chi aveva la soft aveva dell’extra grip ed è riuscito ad essere più veloce. Ora lavoreremo per cercare di chiudere al meglio la stagione domani”.

