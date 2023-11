MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP della Malesia a Sepang

MotoGP Gp Sepang – Dopo le emozioni del Gp della Thailandia, il mondiale torna in pista, prossima tappa Sepang per il Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023.

Nonostante qualche punto perso Francesco Bagnaia è ancora il leader del mondiale, ma Jorge Martin è in una forma incredibile. Il tracciato di Sepang è una pista dove le Ducati vanno forte ed è probabile che qui vedremo una bella battaglia tra i due protagonisti e magari anche le Ducati di Bastianini e Bezzecchi, senza dimenticare Di Giannantonio, Marini, Zarco e Alex Marquez. Da non escludere neanche la possibilità di vedere in lotta le KTM e le Aprilia, con le seconde che potrebbero patire il caldo come in Thailandia.

Solita incognita per Yamaha e Honda, difficile vederle in lotta per la vittoria, ma Quartararo e Marquez non saranno certamente solo spettatori.

Meteo Gp Malesia

Sarà una settimana difficile per il Motomondiale a Sepang. Al momento è prevista pioggia per tutto il weekend.

Info Gp Malesia

Il tracciato di Sepang misura 5.5 km e conta 5 curve a sinistra e 10 a destra. Il primo Gran Premio della Malesia si corse nel 1991, ma solo nel 1999 con l’inaugurazione del Sepang International Circuit, il Motomondiale si trasferì in quella che è l’attuale pista. Il record di vittorie spetta a Valentino Rossi, che con 6 successi, precede: Dani Pedrosa a 3, e Casey Stoner a 2.

Orari Gp Sepang – (Ora italiana)

Venerdì 10 novembre

P1 Moto3 2.00-2.35

P1 Moto2 2.50-3.30

FP1 MotoGP 3.45-4.30

P2 Moto3 6.15-6.50

P2 Moto2 7.05-7.45

Practice MotoGP 08.00-09.00

Sabato 11 novembre

P3 Moto3 1.40-2.10

P3 Moto2 2.25-2.55

FP2 MotoGP 3.10-3.40

Q1 MotoGP 3.50-4.05

Q2 MotoGP 4.15-4.30

Q1 Moto3 5.50-6.05

Q2 Moto3 6.15-6.30

Q1 Moto2 6.45-7.00

Q2 Moto2 7.10-7.25

Sprint Race MotoGP 08.00

Domenica 12 novembre

Warm Up MotoGP 4.40-4.50

Gara Moto3 6.00

Gara Moto2 7.15

Gara MotoGP 9.00

Dove vedere il Gp Sepang

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 29 ottobre TV8

Gara Moto3 11.15

Gara Moto2 12.30

Gara MotoGP 14.00

