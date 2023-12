MotoGP | Iannone su Marc Marquez in Ducati: “Provocherà un terremoto fin dalla prima gara”

MotoGP 2023 – Andrea Iannone è tornato in sella a Jerez dopo la squalifica di 4 anni per doping. L’abruzzese correrà il Campionato WSBK in sella alla Ducati del Team Go Eleven.

Intervistato da MCN, l’ex pilota Moto2 e MotoGP, ha parlato anche dell’ingaggio di Marc Marquez da parte del Team Ducati Gresini. Tra i due grandi duelli, soprattutto nella classe Moto2, ecco cosa ha detto Iannone al magazine britannico.

Dichiarazioni Andrea Iannone su Marc Marquez in Ducati MotoGP 2024

“Non ho dubbi, Marquez provocherà un terremoto fin dalla prima gara con la Ducati. Il suo modo di correre è quello di rovinare tutto, questa è la verità. Marc si arrabbia quando gli altri fanno quello che fa lui di solito. Se ti comporti allo stesso modo in cui Marquez tratta i suoi rivali, si arrabbia. Ducati ha esperienza nella gestione dei piloti. Se Marquez esagerasse, sarebbe a suo discapito. È vero, sarà veloce, ma questo non significa che sarà facile. Prevedo una concorrenza molto agguerrita. C’è Bagnaia, vedo Bezzecchi molto motivato e poi Martin, che è un duro, e poi Morbidelli.”

