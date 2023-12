MotoGP | Ezpeleta (Dorna) conferma la possibilità di motori 850cc

Regolamenti MotoGP – Il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta prevede l’approvazione unanime da parte dei costruttori per passare ad una cilindrata di 850cc dal 2027.

Guardando al futuro della classe regina si punterà a ridurre le velocità e per farlo si parlato di riduzione di cilindrata.

I costruttori dopo qualche incontro avvenuto sembrerebbero essere giunti ad un accordo, anche se inizialmente KTM ed Aprilia erano contrarie a questa soluzione. Ecco a tal proposito le parole di Ezpeleta rilasciate ad AS.com.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta CEO Dorna su riduzione cilindrata MotoGP 2027

“E’ possibile arrivare ad una riduzione della cilindrata. Cercheremo di ridurre le velocità per motivi di sicurezza. E’ una proposta che abbiamo fatto e che sarà approvata all’unanimità dalle fabbriche. Ha senso e lo diremo dopo l’approvazione delle concessioni (che poi è avvenuta, clicca qui per leggere le nuove regole sulle concessioni). Il problema non è la velocità massima, ma l’accelerazione, la curva, che è molto importante, il peso… Abbiamo cercato di sentire cosa dicevano tutti i costruttori e, con quello che dicevano, ho inserito un altro mio ‘ritaglio’ che proporrò.”

5/5 - (2 votes)